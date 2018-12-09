Hậu ly hôn: đàn bà nhất định phải giữ chặt 4 thứ này trong tay để chồng cũ không thể khinh thường

Ly hôn không phải là chuyện xấu, nó là cách giải quyết tốt nhất cho cuộc hôn nhân không tốt, giải thoát người đàn bà khỏi xiềng gông bất hạnh, hi sinh mà đời đặt lên vai họ. Đây cũng chính là cơ hội để chị em vững vàng xây dựng cuộc đời mới, hạnh phúc, an yên hơn những khốn khó đã từng…

Một khi đã dám vứt bỏ người đàn ông không xứng đáng ra khỏi đời mình thì đàn bà nhất định hãy kiên cường nuôi dưỡng con cái nên người. Khi đã trưởng thành, chắc chắn bé sẽ thấu hiểu vì sao bây giờ bạn lại quyết định ly hôn.

Đàn bà ly hôn, chồng có thể bỏ nhưng con nhất định phải giữ lấy bên mình. Đừng vì sợ làm mẹ đơn thân sẽ khiến mình khổ cực, đàn ông khác muốn tiến đến cũng chùn chân. Hãy nhớ rằng, đàn ông dù yêu thương bạn đến mấy suy cho cùng vẫn là người dưng nước lã, khác máu tanh lòng. Chỉ đứa con bạn thai nghén 9 tháng 10 ngày, dứt ruột sinh ra mới là máu mủ, là người cả đời vẫn không thay lòng đổi dạ, chăm sóc, đỡ đần vô điều kiện.

Nước mắt rồi cũng cạn, lòng rồi sẽ không còn dậy sóng nên càng sớm càng tốt chị em đừng bỏ bê sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe dẻo dai

Đàn bà bỏ chồng có quyền buồn, có quyền khóc thương nhưng đừng để cuộc hôn nhân đã qua bám lấy đời mình không buông. Nước mắt rồi cũng cạn, lòng rồi sẽ không còn dậy sóng nên càng sớm càng tốt chị em đừng bỏ bê sức khỏe của mình.

Hãy ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và tập thể dục để luôn minh mẫn, đủ mạnh mẽ để cùng con vượt qua chông gai phía trước.

Cứ tích tiểu thành đại, góp gió thành bão bạn sẽ dư sức lo cho mẹ con mình cuộc sống đủ đầy, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ kiếm tiền

Thuở còn được chồng hỗ trợ tài chính bạn có thể đi làm cho vui. Giờ đây, khi phải một mình bươn chải kiếm tiền để trả hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền học cho con và vô số khoản chi khác bạn cần chăm chỉ kiếm tiền hơn bao giờ hết.

Đừng an phận với việc làm thuê chốn công sở, hãy kiếm thêm thu nhập bằng những việc làm thêm tại nhà, bằng việc buôn bán nhỏ lẻ. Cứ tích tiểu thành đại, góp gió thành bão bạn sẽ dư sức lo cho mẹ con mình cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Sau tổn thương, đàn bà hãy luôn điểm phấn tô son và ướp thêm vài nốt hương khi ra đường để thấy rằng mình không hề tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nước hoa

Đàn bà đừng vì bỏ chồng mà bỏ rơi chính mình, đừng vì con cái mà quá tiết kiệm với bản thân. Đàn bà ly hôn nhất định phải giữ cho mình luôn xinh đẹp, rạng rỡ mỗi ngày. Tất nhiên, bạn cũng đừng quên mua cho mình lọ nước hoa đắt tiền và hợp với cá tính.

Dẫu có phù phiếm, dẫu có hoang phí thì bạn đang hoang phí cho chính mình, cho sự nữ tính, duyên dáng bản năng. Sau tổn thương, đàn bà hãy luôn điểm phấn tô son và ướp thêm vài nốt hương khi ra đường để thấy rằng mình không hề tầm thường.