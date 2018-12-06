Đàn bà 35 là thứ men say quyến rũ hơn cả bùa mê thuốc lú

Đấy chính là nguyên do vì sao, cứ 10 đàn ông gặp đàn bà 35 thì hết thảy 10 người đều bị họ thu phục, làm cho chết mê chết mệt cả đời.

Đàn bà 35 không non trẻ, ngây ngô như những cô gái đôi mươi, cũng không chai sạn cảm xúc và sống lý tính như phụ nữ 40. Ở họ có sự mạnh mẽ, cá tính của người từng trải, có sự nông nổi, bất cần, là sự pha lẫn của hương vị rất đàn bà mà hiếm ai có được.

Nếu đàn bà 20 chỉ chú trọng nhan sắc, ra sức làm đẹp để dùng vẻ ngoài hấp dẫn, mồi chài đàn ông. Đàn bà 40 dùng sự nhu mì, khôn khéo để trói chân đàn ông bên đời mình thì đàn bà 35 chẳng bao giờ ra sức thể hiện bất cứ điều gì.

Nàng cứ là chính mình, cứ sống tích cực, thiện lương, cứ không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền và vui vẻ mỗi ngày dù có sự xuất hiện của người đàn ông nào hay không. Chính sự lạc quan, yêu đời và căng tràn nhựa sống ấy khiến họ không cần dùng thân xác hay cố tỏ ra thông minh để thu hút thì mọi đàn ông một khi đã gặp sẽ đắm say cả đời.

Họ có tiền, có khả năng tự làm ra tiền, họ biết cách dùng tiền để phục vụ, để nuông chiều bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Không cần tiền của đàn ông

Đàn bà ở ngưỡng 35 đa phần đã có công việc ổn định, đã đi đúng hướng trong sự nghiệp, đã rõ mình muốn gì cần gì, đã có vị trí vững vàng chốn công sở. Họ hiểu điều mình đang làm, không ngủ quên trên thành công mà vẫn âm thầm nỗ lực mỗi ngày để khẳng định vị thế, để ngày một kiếm được nhiều tiền hơn.

Họ có tiền, có khả năng tự làm ra tiền, họ biết cách dùng tiền để phục vụ, để nuông chiều bản thân. Nhờ thế, họ độc lập, tự chủ và không cần tiền của đàn ông. Mà đàn ông, muốn thể hiện tình cảm, muốn khiến đàn bà vui vẻ chẳng phải cũng đều thông qua tiền để hiện thực hóa những cảm xúc hay sao? Dám chắc, mọi đàn ông đều thấy thú vị khi đứng trước cô nàng 35 đầy kiêu hãnh, cá tính này.

Nàng không bao giờ vì đàn ông mà bỏ hết những mối quan hệ khác, mà tự nhốt mình quanh quẩn trong con tim một người - Ảnh minh họa: Internet

Không xem đàn ông là tất cả

Nếu đàn bà dại xem đàn ông là tất cả những gì mình có, là sự sống là chính nhịp tim hơi thở thì đàn bà 35 không như thế. Nàng cầm lên được đặt xuống được, yêu thiết tha được thì buông bỏ được. Một khi đã yêu, nàng cuồng nhiệt, máu lửa và nhiệt thành không tưởng. Thế nhưng, nàng không bao giờ vì đàn ông mà bỏ hết những mối quan hệ khác, mà tự nhốt mình quanh quẩn trong con tim một người.

Họ vẫn quan tâm đến người thân, vẫn có thời gian café cùng bạn bè, vẫn có những ngày dành riêng cho bản thân. Chính sự rạch ròi, sòng phẳng ấy khiến đàn ông sợ mất, phải quay sang giữ họ thay vì phải khư khư giữ đàn ông như đàn bà khác.