Đàn bà mặt dày cởi áo ăn nằm với đàn ông có vợ muôn đời đừng mong cái kết có hậu

Phụ nữ yêu 18/12/2018 14:55

Đời đàn bà, việc đáng xấu hổ nhất chính là đi cướp chồng thiên hạ, giành giật đàn ông của người khác, phá nát mái ấm của những đứa trẻ vô tội.

Đàn bà sống bằng cảm xúc nên đôi khi dễ bị tình cảm dẫn dắt đến con đường tội lỗi lúc nào không hay. Vậy nên, muốn hạnh phúc chị em đừng tự biến mình thành lựa chọn của người khác, cũng đừng vì cái tôi quá lớn mà tranh đoạt chồng của thiên hạ về làm của riêng mình. Vừa hèn vừa nhục nhã ê chề.

Dưới đây là những quả báo khiếp sợ mà kẻ thứ ba phải gánh chịu, ai đang có mưu đồ giật chồng người khác hãy sớm tỉnh ngội.

Đàn bà mặt dày cởi áo ăn nằm với đàn ông có vợ muôn đời đừng mong cái kết có hậu - Ảnh 1

Nếu được, đàn bà ngàn vạn lần đừng lựa chọn làm người thứ ba... - Ảnh minh họa: Internet

Bị gia đình quay lưng

Người ta vẫn nói gia đình là nơi bình yên nhất, là nơi mỗi khi gặp khó khăn, mệt mỏi trên đường đời bạn có thể trở về mà tựa nương, mà được vỗ về, yêu thương vô điều kiện. Thế nhưng, một khi đã bị phanh phui việc cặp kè với đàn ông có vợ đàn bà đừng mong gia đình sẽ dang tay chào đón mình.

Sự xấu hổ, nhục nhã khiến ngay cả bố mẹ cũng phải quay lưng với đứa con gái không biết liêm sĩ của mình. Khi nuôi dạy con cái, chẳng mẹ cha nào lại nghĩ có ngày con mình có thể làm chuyện kinh thiên động địa, gây mất mặt cả dòng họ như thế.

Vậy nên, trước khi cởi áo lên giường với đàn ông có vợ, trước khi quyết phá nát gia cang người khác đàn bà hãy nghĩ về mẹ cha, nghĩ về gia đình kẻo chẳng còn đường lui nào.

Đàn bà mặt dày cởi áo ăn nằm với đàn ông có vợ muôn đời đừng mong cái kết có hậu - Ảnh 2
Những ê chề, nhục nhã ấy đáng ra bạn đã không phải nếm trải nếu ngay ngày đầu thẳng thắn từ chối thân phận bồ nhí mà người tình trao tặng - Ảnh minh họa: Internet

Bị đánh ghen, làm nhục

Cảm giác cướp được đàn ông trên tay vợ anh ta khiến kẻ thứ ba trở nên háu thắng và phấn khích vô cùng. Họ tự cho mình quyền được kiểm soát, hờn ghen, cung phụng từ người đàn ông bội bạc kia mà không hiểu rằng anh ta đang dùng tiền của cả hai vợ chồng để nuôi bồ nhí. Người vợ, dù vô tâm, dễ tính đến mấy cũng sẽ nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu lạ nơi bạn đời. Chắc chắn, cô ấy sẽ tìm ra chân tướng mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đáng xấu hổ này.

Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma, đàn bà chấp nhận làm kẻ thứ ba nào dám công khai người tình, càng không mong được cưới sinh đàng hoàng. Họ phải sống trong sợ hãi, thấp thỏm lo âu bị chính thất đánh ghen, dằn mặt, bêu xấu trước thiên hạ. Những ê chề, nhục nhã ấy đáng ra bạn đã không phải nếm trải nếu ngay ngày đầu thẳng thắn từ chối thân phận bồ nhí mà người tình trao tặng.

Đàn bà mặt dày cởi áo ăn nằm với đàn ông có vợ muôn đời đừng mong cái kết có hậu - Ảnh 3
Yêu gã đàn ông trăng hoa, Sở Khanh lại ích kỷ sẽ khiến cả đời đàn bà chấp nhận kiếp vợ lẻ chìm trong bóng tối khổ đau đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mong cái kết có hậu, hạnh phúc

Đừng nhân danh tình yêu để bao biện cho việc mình làm, cũng đừng giả vờ ngây ngô bảo rằng lúc phát hiện người tình có vợ thì đã yêu quá sâu đậm không thể dứt ra được. Thứ tình yêu tội lỗi với chồng của người khác sẽ nhấn chìm cuộc đời kẻ thứ ba, sẽ khiến họ hoang phí thanh xuân bên một người đàn ông không xứng đáng. Bởi lẽ, nếu yêu bạn đủ nhiều, đủ sâu đậm anh ta đã không biến bạn thành bồ nhí như hiện tại.

Yêu gã đàn ông trăng hoa, Sở Khanh lại ích kỷ sẽ khiến cả đời đàn bà chấp nhận kiếp vợ lẻ chìm trong bóng tối khổ đau đến tận cùng. Tất nhiên, bạn cũng đừng mong thay thế vị trí người vợ hợp pháp của anh ta, bởi nếu không còn yêu vợ như đã nói thì anh ta đã ly hôn từ lâu chứ không bắt cá hai tay như hiện tại. Một cái kết có hậu, sống hạnh phúc bên người tình là cái kết đàn bà cố tình chen chân vào gia đình người khác đừng mơ có được...

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