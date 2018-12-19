Không phải đàn ông, đây mới là thứ đàn bà khôn cả đời theo đuổi

Là đàn bà, đừng bao giờ để đàn ông trở thành tất cả những gì mình đang có. Hãy nhớ rằng, anh ta có thể thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào nhưng 3 thứ sau sẽ mãi chung thủy với bạn.

Họ chấp nhận hi sinh vì chồng con, chấp nhận lùi về phía sau nhường hào quang cho chồng nhưng lại không hiểu rằng nếu đã chọn con đường ấy thì đời họ chẳng còn gì cho chính mình. Nếu đã bỏ lỡ thời gian, cơ hội thăng tiến, phấn đấu cho công danh của mình thì cả đời đàn bà có chồng sẽ phải nuối tiếc khôn nguôi. Bởi lẽ, trong thâm tâm họ sẽ luôn tự hỏi “nếu ngày trước mình dám sống một lần là chính mình thì hiện tại sẽ như thế nào”.

Một đời người nhất định phải có đam mê, hoài bão, phải có ước mơ để mỗi ngày đều nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa chúng. Nếu đàn ông dù độc thân hay đã kết hôn vẫn tự do và có nhiều thời gian để theo đuổi đam mê, gầy dựng sự nghiệp thì rất nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng không còn được như thế.

Vậy nên, dù có chồng hay chưa đàn bà đừng quên đi ước mơ cháy bỏng của mình. Hãy cứ sống hết mình để khi về già không tự vấn lương tâm vì đã để thanh xuân trôi qua trong vô nghĩa.

Lạt mềm buộc chặt vẫn đỡ mất công tốn sức hơn hằn học đi đánh ghen trong bộ quần áo bèo nhèo, nhăn nhúm - Ảnh minh họa: Internet

Giữ gìn sắc vóc

Câu nói “thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Nhân tạo ở đây không phải là phẫu thuật thẩm mỹ mà là ở nỗ lực làm đẹp, cải thiện vẻ ngoài của mỗi người phụ nữ. Đừng đổ thừa rằng vì bận chăm chồng chăm con mà không còn thời gian trau chuốt ngoại hình, cũng đừng viện cớ tiết kiệm cho gia đình mà không dám chi tiêu thứ gì cho bản thân.

Đàn bà muốn hạnh phúc trước tiến hãy yêu thương chính mình, nuông chiều bản thân. Nên nhớ rằng, chỉ cần giữ được vóc dáng cân đối, khuôn mặt tươi vui, quần áo thanh lịch kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng thì chị em không cần giữ chồng vẫn ngoan. Lạt mềm buộc chặt vẫn đỡ mất công tốn sức hơn hằn học đi đánh ghen trong bộ quần áo bèo nhèo, nhăn nhúm.

Đàn ông có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào nhưng tiền thì cả đời thủy chung với chủ của nó - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc

Tiền là vật ngoài thân, chỉ là vật chất nhưng nó quyết định không ít đến hạnh phúc của một người phụ nữ. Khi không có tiền, đàn bà gần như mất đi tiếng nói trong gia đình. Lúc ấy, họ sống lệ thuộc vào đàn ông, bảo gì nghe nấy, chẳng dám phản kháng, càng không dám đòi quyền bình đẳng vì đang mang tiếng ăn bám.

Ngược lại, khi làm ra tiền đàn bà không chỉ được gia đình chồng kiêng nể mà ngay cả chồng cũng không dám lên mặt. Đàn ông có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào nhưng tiền thì cả đời thủy chung với chủ của nó. Thế mới nói, đàn bà nhất định phải làm ra tiền, phải đảm bảo mình có thể sống tốt mà không cần xin xỏ của người nào. Sự độc lập, tự chủ ấy sẽ đảm bảo rằng đời bạn không bao giờ phải khổ vì bất cứ ai.