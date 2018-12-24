Chồng thế này chỉ đáng vứt đi, đàn bà đừng dại dây dưa kẻo khổ cả mẹ lẫn con

Nếu trót lấy phải kiểu đàn ông này chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, nếu không nửa đời còn lại bạn phải sống trong nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy chồng, đàn bà nào cũng mong sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nương tựa, yêu thương nhau mà sống. Thế nhưng, nếu đã nhận ra mình chọn nhầm chồng, rằng anh ta chỉ mang đến khổ đau, thua thiệt chị em đừng ngần ngại sửa sai bằng việc ly hôn. Bởi lẽ, càng dây dưa với đàn ông tồi đời bạn càng bi kịch.

Đàn bà chấp nhận để chồng đánh lần thứ nhất, chắc chắn anh ta sẽ có cớ để đánh bạn lần thứ hai. Sau đấy sẽ là cơn mưa đòn roi được giáng xuống từ tay người mà bạn đã tin tưởng giao phó cuộc đời mình cho anh ta. Là vợ, bạn có thể bỏ qua cho chồng khi anh ấy phạm phải những sai lầm nhỏ, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ dung thứ cho hành vi đánh vợ.

Đàn ông thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chính người đàn bà của mình là kẻ quá cục sục, thô lỗ và không hề trân trọng vợ. Nếu cứ dây dưa, cứ nín nhịn mà cam chịu thì không chỉ khổ cho bạn mà con cái cũng bị vạ lây.

Nếu chồng bạn thường xuyên quát tháo, chửi mắng và chê bai vợ chốn đông người thì anh ta không hề xem trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không tôn trọng vợ

Một người đàn ông yêu vợ sẽ luôn giữ thể diện cho cô ấy mọi nơi mọi lúc. Luôn bênh vực khi có ai đấy nói xấu vợ mình hay sẽ lên tiếng thanh minh cho những hiểu lầm mà miệng đời đổ lên đầu vợ. Nếu lấy được người chồng như thế chị em hãy mừng thầm bởi đấy chính là đức lang quân hiếm có khó tìm.

Ngược lại, nếu chồng bạn thường xuyên quát tháo, chửi mắng và chê bai vợ chốn đông người. Không hề tôn trọng ý kiến của vợ, luôn tự làm theo ý mình trong mọi việc thì chị em nên cân nhắc về cuộc hôn nhân của mình.

Lấy phải người chồng mê nhậu nhẹt với bạn bè hơn cả bữa cơm gia đình với vợ con sẽ khiến đàn bà cô độc đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

Ham mê cờ bạc, rượu chè

Thói xấu ham mê rượu chè, cờ bạc không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài chính mà còn đe dọa đến hạnh phúc của một mái ấm. Lấy phải người chồng mê nhậu nhẹt với bạn bè hơn cả bữa cơm gia đình với vợ con sẽ khiến đàn bà cô độc đến tận cùng.

Cũng vậy, người chồng ham mê cờ bạc sẽ khiến bao công sức làm lụng, tích lũy đều đổ sông đổ biển. Thậm chí, bạn còn phải nai lưng gánh những khoản nợ chồng chất mà anh ấy vì thói hư này mà gây nên. Lúc ấy, ngay đến cơm cho con, nhà để về bạn còn không có thì làm sao có thể có một tương lai hạnh phúc, an yên.