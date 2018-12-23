Đàn ông nào cũng tham lam, cũng muốn với tay gom hết 3 người phụ nữ này cùng lúc

Phụ nữ yêu 23/12/2018 11:02

Dẫu miệng thề thốt “anh chỉ có mình em”, nhưng đàn ông nào cũng tham lam, cũng muốn cùng lúc có được cả 3 người phụ nữ này trong đời.

Với đàn ông, một người phụ nữ chưa bao giờ là đủ với họ. Chàng luôn muốn với tay gom hết 3 người phụ nữ này vào đời mình, cùng lúc sở hữu.

Đàn ông nào cũng tham lam, cũng muốn với tay gom hết 3 người phụ nữ này cùng lúc - Ảnh 1

Đàn ông nào cũng tham lam, cũng muốn có được cả 3 người phụ nữ cùng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ

Sau những chông chênh chao đảo, những hợp tan của tình yêu đàn ông sau cùng sẽ chọn kề bên người phụ nữ yêu mình nhất. Người vợ ấy hiểu chồng mình như lòng bàn tay, biết đàn ông cần gì để cho, muốn gì để chiều. Một mái ấm an yên, một gia đình hạnh phúc được vợ vun vén khiến người chồng luôn an tâm để phát triển sự nghiệp, để có thể tự hào với người ngoài.

Có thể nói, dù có thể không phải là người đàn ông yêu nhất nhưng vợ là người phụ nữ quan trọng nhất. Đàn ông dẫu có “ăn vụng” bên ngoài, có lừa dối vợ để ăn nằm với người khác nhưng trong thâm tâm họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ, càng không muốn bất cứ ai thay thế vị trí ấy.

Đàn ông nào cũng tham lam, cũng muốn với tay gom hết 3 người phụ nữ này cùng lúc - Ảnh 2
 Lên giường với gái lạ, được thỏa mãn chuyện gối chăn cuồng dại, được ủi an, yêu thương hỏi sao đàn ông nào cũng ham cặp bồ - Ảnh minh họa: Internet

Người tình

Cả thèm chóng chán là bản tính muôn đời của đàn ông. Hiện tại họ chung thủy chỉ vì chưa kiếm được con mồi ngon hơn vợ, nếu “mỡ dâng miệng mèo” khó đàn ông nào có thể chối từ. Họ đang tâm phản bội vợ con không chỉ vì nhân tình là “của lạ” mà vì ở cô ta có những ưu điểm bù đắp cho những thiếu sót nơi người vợ. Lên giường với gái lạ, được thỏa mãn chuyện gối chăn cuồng dại, được ủi an, yêu thương hỏi sao đàn ông nào cũng ham cặp bồ.

Thế nhưng, bồ là lựa chọn có thể thay thế. Phái mạnh có thể nay cặp kè cô này, mốt hẹn hò cô kia. Họ cứ hứa hẹn “anh sẽ bỏ vợ để đến với em” để kéo dài cuộc tình vụng trộm. Chờ đến khi nào nhân tình không thể chịu được lời nói suông mà dứt áo ra đi. Để rồi sau đấy, đàn ông có vợ lại tiếp tục hành trình chinh phục một cô nhân tình mới.

Đàn ông nào cũng tham lam, cũng muốn với tay gom hết 3 người phụ nữ này cùng lúc - Ảnh 3
Họ tìm đến tri kỷ để được là chính mình, được thoải mái để cảm xúc chất chứa bên trong bộc lộ thẳng tuột ra bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tri kỷ

Mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu là hoàn toàn có thật. Bên cạnh người phụ nữ tinh tế, biết thấu hiểu, cảm thông và luôn đưa ra lời khuyên chân thành khiến đàn ông có vợ dù đang suy sụp, mệt mỏi đến mấy cũng thấy bình yên. Họ tìm đến tri kỷ để được là chính mình, được thoải mái để cảm xúc chất chứa bên trong bộc lộ thẳng tuột ra bên ngoài. Để được khóc lóc, than vãn mà chẳng sợ bị cười chê.

Đàn ông muốn có vợ không khó, muốn cặp bồ càng dễ nhưng để tìm được một tri kỷ lại không hề đơn giản.

Vậy nên, một người vợ muốn giữ được chồng hãy nỗ lực để có thể cho anh ấy cảm giác an toàn của một gia đình, sự đam mê, cuồng nhiệt như nhân tình và sự tinh tế, khôn khéo như tri kỷ.

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