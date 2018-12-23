4 lý do đàn ông càng khôn ngoan, thành đạt càng muốn lấy vợ kém sắc

Dưới đây là lí do vì sao đàn ông càng khôn ngoan càng không ham lấy vợ đẹp, chị em đọc đến đâu sẽ gật gù đến đấy.

Đã là con người ai cũng ham thích cái đẹp, cả đàn bà và đàn ông khi ra đường đều bị người đẹp thu hút mà dù đã đi qua vẫn ngoái đầu nhìn lại. Thế nhưng, cái đẹp chỉ mang tính thẩm mỹ, chỉ để ngắm nhìn chứ không thể quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.

Nếu lấy một người vợ xinh đẹp, bốc lửa đàn ông nào cũng hãnh diện khi ra đường mà tha hồ khoe về bạn đời của mình. Thế nhưng, khi trở về nhà, đàn bà đẹp thường đỏng đảnh và đưa ra rất nhiều đòi hỏi. Cô ấy bắt chồng phải mua này sắm nọ cho mình, phải kiếm được nhiều tiền hơn để thỏa mãn thú vui chưng diện. Nàng chẳng mảy may quan tâm đến tâm trạng hay những khó khăn chồng đang gặp phải.

Ngược lại, nếu cưới cô nàng ngoại hình bình thường làm vợ, chồng sẽ được chiều chuộng vô cùng. Không phải vì muốn lấy lòng, càng không phải sợ mất chồng mà vì bạn chồng, là người cô ấy yêu thương. Đương nhiên, cô ấy sẽ có thể làm tất cả để giữ gìn cuộc hôn nhân này, để vun đắp hạnh phúc dài lâu.

Họ ghen là bởi sợ mất vợ, sợ đàn ông khác nhòm ngó tới người đàn bà của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Ít phải ghen tuông

Thấy vợ ra khỏi nhà với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, cơ thể hấp dẫn với đôi giày cao gót đầy khiêu khích thì chồng dù vô tư đến mấy cũng phải ghen. Họ ghen là bởi sợ mất vợ, sợ đàn ông khác nhòm ngó tới người đàn bà của mình. Mỗi khi vợ đi công tác, du lịch cùng cơ quan chồng đều đứng ngồi không yên.

Nếu lấy một người vợ nhan sắc bình thường thì chí ít chồng có thể an tâm rằng cơ hội ngoại tình của vợ sẽ không cao. Đàn ông khác sẽ không mồi chài vợ mình.

Sự hài hước, duyên dáng và uyên thâm của nàng sẽ khiến chồng cả đời không chán, ngày càng say mê - Ảnh minh họa: Internet

3. Cô ấy thông minh

Vì quá chú trọng ngoại hình, tập trung chải chuốt mà rất nhiều đàn bà đẹp chẳng thèm để tâm đến việc học hành hay tự hoàn thiện vốn kiến thức. Rồi bạn sẽ thấy, những cô nàng xinh đẹp sẽ khiến bạn chán ngán chỉ sau vài phút trò chuyện. Cô ấy chẳng có chút kiến thức xã hội, vốn sống càng không.

Nhờ khôn ngoan, ham học hỏi nên đàn bà kém xinh thường có vốn sống sâu rộng. Sự hài hước, duyên dáng và uyên thâm của nàng sẽ khiến chồng cả đời không chán, ngày càng say mê.

Sự điềm đạm, đảm đang và tinh tế ở người vợ như thế này giúp chồng được sẻ chia mọi điều trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

4. Cô ấy tinh tế, thấu hiểu

Nếu vợ đẹp chỉ biết đòi hỏi thì vợ kém sắc biết cách sẻ chia. Nàng chấp nhận đồng cam cộng khổ với chồng trong những ngày khốn khó. Họ hiểu rằng, họ vì yêu mà cưới, mà nên duyên chồng vợ chứ không phải vì bạc tiền hay vẻ ngoài mà kề bên.

Sự điềm đạm, đảm đang và tinh tế ở người vợ như thế này giúp chồng được sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Nhờ thế mà áp lực vơi đi, may mắn, niềm vui luôn đong đầy trong mái ấm của người chồng khôn ngoan thành đạt và người vợ nhan sắc bình thường.