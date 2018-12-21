Đàn ông cứ khó chịu, cáu bẳn vì vợ hay càm ràm mà không hiểu rằng một khi cô ấy đã lặng thinh thì...

Phụ nữ yêu 21/12/2018 15:42

Vợ còn càm ràm là còn thương, đừng để đến khi cô ấy lặng thinh thì chồng đã không thể níu giữ nàng thêm ngày nào nữa.

Đàn ông cứ mãi than phiền vợ lắm lời, hay càm ràm mà không chịu hiểu rằng chính vì yêu, vì muốn tốt cho chồng chị em mới phải “đóng vai” người xấu. Một khi người phụ nữ bên đời bạn chẳng thèm mắng chồng hay có những dấu hiệu dưới đây thì chứng tỏ cô ấy đã cạn tình cạn nghĩa mất rồi…

Đàn ông cứ khó chịu, cáu bẳn vì vợ hay càm ràm mà không hiểu rằng một khi cô ấy đã lặng thinh thì... - Ảnh 1
Một khi phụ nữ trở nên kiệm lời, chẳng thèm tâm sự tỉ tê với chồng thì đàn ông hãy dè chừng - Ảnh minh họa: Internet

Trở nên kiệm lời

Ngày thường, vì muốn vợ chồng sẻ chia, thấu hiểu nhau hơn mà người vợ không ngừng kể với chồng về những gì đã diễn ra với cô ấy. Đồng thời, nàng cũng muốn được chồng trải lòng về những niềm vui, nỗi buồn để có thể cùng hạnh phúc hay san sẻ phiền muộn.

Một khi phụ nữ trở nên kiệm lời, chẳng thèm tâm sự tỉ tê với chồng, cũng không thèm la mắng, quát tháo khi chồng lười làm việc nhà, không uống thuốc khi bị ốm hay hút quá nhiều thuốc lá thì đàn ông hãy dè chừng. Đấy chính là biểu hiện đầu tiên để phụ nữ tuyên bố rằng, cô ấy đã không còn bận tâm đến bạn nữa. Lúc này, nàng đang dần chuẩn bị cho cuộc ra đi không bao giờ trở lại của mình.

Đàn ông cứ khó chịu, cáu bẳn vì vợ hay càm ràm mà không hiểu rằng một khi cô ấy đã lặng thinh thì... - Ảnh 2
Chính vì yêu, vì ghen, vì sợ mất chồng mà vợ mới để tâm đến thời gian biểu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không còn để tâm chồng đi đâu, với ai, làm gì

Một người vợ muốn chồng đi đâu, với ai, làm gì đều nói cho mình biết không hẳn chỉ để kiểm soát mà còn là để cô ấy yên tâm. Yên tâm rằng bản thân biết chồng đang làm gì, có gì mờ ám hay không và để có thể đặt trọn niềm tin nơi bạn đời.

Chính vì yêu, vì ghen, vì sợ mất chồng mà vợ mới để tâm đến thời gian biểu của chồng. Thế nên, một khi đã tắt lửa lòng thì dẫu đàn ông có đi nhậu giữa khuya chưa về vợ cũng chẳng thèm nhấc máy lên gọi hỏi xem “bao giờ anh về”. Khi đã cho chồng hoàn toàn tự do, cho chồng được sống vô trách nhiệm với gia đình thì chắc chắn phụ nữ đã ký sẵn đơn ly hôn và chỉ chờ thời gian thích hợp để đưa nó cho chồng.

Đàn ông cứ khó chịu, cáu bẳn vì vợ hay càm ràm mà không hiểu rằng một khi cô ấy đã lặng thinh thì... - Ảnh 3
Nếu ngay cả nước mắt cô ấy cũng không muốn rơi vì bạn thì đàn ông đừng mong giữ được cô ấy bên mình thêm ngày nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Không ghen tuông

Thấy chồng mình có hành động thân mật, có tin nhắn ngọt ngào với phụ nữ khác người vợ nào cũng ghen tuông. Cô ấy chắc chắn sẽ tra hỏi đủ điều về người lạ mặt kia, sẽ đòi kiểm tra điện thoại hay facebook, thậm chí thuê thám tử theo dõi chồng để tìm ra sự thật.

Nếu ngay cả nước mắt cô ấy cũng không muốn rơi, cả nụ cười nàng cũng chẳng thèm nở vì bạn. Nếu ngay đến cả việc chồng mình chung chạ với đàn bà khác nàng cũng không thèm đoái hoài thì đàn ông đừng mong giữ được cô ấy bên mình thêm ngày nào nữa.

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