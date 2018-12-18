Không ngờ đây lại là người phụ nữ khiến đàn ông sẵn lòng phụ bạc vợ con, bất chấp tất cả để chạy theo

Dẫu biết ngoại tình là sai, vẫn biết làm tổn thương vợ con là tội lỗi không thể dung thứ nhưng đàn ông vẫn bất chấp tất cả để chạy theo người phụ nữ này.

Hơn nữa, nếu vợ ở nhà mặc đồ bộ rộng thùng thình thì đồng nghiệp nữ luôn xuất hiện trước đàn ông với những bộ quần áo thời thượng, tôn dáng nóng bỏng. Sự hấp dẫn từ tính cách, vẻ ngoài và cả sự dịu dàng ấy khiến đàn ông dù yêu vợ đến mấy cũng khát khao chinh phục bằng được nữ đồng nghiệp, lôi cô ấy lên giường với mình mới thỏa mãn.

Chính 8 tiếng mỗi ngày chốn công sở là chất xúc tác để đàn ông có vợ và nữ đồng nghiệp giỏi giang nảy nở tình yêu. Ở họ có sự hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc, có cả sự chia sẻ khích lệ, động viên nhau mỗi khi gặp khó khăn, mệt mỏi.

Sự hư hỏng có chừng mực ấy sẽ là chất men say làm đàn ông có vợ sẵn lòng đánh đổi tất cả để được trải nghiệm một lần trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lẳng lơ

Đàn bà đoan chính rất ghét đàn bà lẳng lơ, thế nhưng chồng của họ lại thích thú vô cùng. Sự đàn bà, sự táo bạo, mãnh liệt nơi cô nàng lả lơi khiến đàn ông bị cuốn chặt không rời. Từ sự rung cảm xác thịt, muốn được chạm vào đôi môi hờ hững, khuôn ngực căng đầy đàn ông có vợ càng dây dưa sẽ càng bị mê hoặc không rời.

Sự lẳng lơ giúp cô ta biết cách chiều chuộng đàn ông khi lên giường, sáng tạo không ngừng để cuộc yêu không bao giờ nhàm chán và đủ thú vị để mỗi khi chuyện trò đều cuốn hút. Sự hư hỏng có chừng mực ấy sẽ là chất men say làm đàn ông có vợ sẵn lòng đánh đổi tất cả để được trải nghiệm một lần trong đời.

Chỉ cần nhận được tín hiệu đồng thuận từ tình cũ, dám chắc cả hai sẽ nối lại tình xưa sau lưng người vợ đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu cũ

Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu “tình cũ không rủ cũng đến”. Dẫu chuyện tình ấy đã qua, dẫu mối quan hệ yêu đương chỉ là quá khứ nhưng ký ức của hai người yêu nhau sẽ sống mãi với thời gian. Khi đứng trước người phụ nữ mình từng yêu thương cuồng dại đàn ông nào cũng xốn xang trong lòng.

Chỉ cần nhận được tín hiệu đồng thuận từ tình cũ, dám chắc cả hai sẽ nối lại tình xưa sau lưng người vợ đáng thương. Lúc ấy, vợ có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể kéo chồng trở về bên gia đình nhỏ.