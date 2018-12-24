Đời đàn bà, nhất định phải lấy được kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không thà ở vậy còn hơn!

Phụ nữ yêu 24/12/2018 15:50

Đàn ông tốt chưa hẳn là người chồng tốt, thế nhưng đàn ông thế này chắc chắn sẽ hết mực yêu vợ thương con, chẳng nỡ nặng nhẹ với vợ lời nào.

Đàn bà lấy chồng đừng ham vẻ ngoài hay vật chất, chỉ cần lấy một trong hai kiểu đàn ông này làm chồng thì bạn đã có được phúc phần hiếm ai có được.

Đời đàn bà, nhất định phải lấy được kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không thà ở vậy còn hơn! - Ảnh 1
Người chồng ấy không nề hà bất cứ việc nhà nào để có thể chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ, để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông sống tình cảm

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một người đàn ông điển trai, body sáu múi hay giàu có nhưng với đàn ông sống tình cảm thì rất khó. Đây là mẫu người dù tài giỏi, khôn ngoan chốn thương trường nhưng khi về nhà lại hiền lành, ngọt ngào với vợ con vô cùng.

Anh ấy có thể xắn tay áo giúp vợ nấu cơm, lau nhà hay ân cần chơi với con hay dạy con học. Người chồng ấy không nề hà bất cứ việc nhà nào để có thể chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ, để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc chính mình.

Đời đàn bà, nhất định phải lấy được kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không thà ở vậy còn hơn! - Ảnh 2
Anh ấy phấn đấu không chỉ cho bản thân mình mà còn vì tương lai tốt đẹp cho vợ cho con - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, người chồng sống tình cảm sẽ không vô tâm khiến vợ tổn thương, buồn đau. Chàng biết cách tránh xa những cám dỗ thị phi, bảo toàn sự bình yên cho gia đình. Người chồng ấy không bao giờ khiến vợ phải mảy may nghi ngờ lòng chung thủy của mình bởi sự đứng đắn, đàng hoàng đã bảo chứng cho tất cả.

Người đàn ông có chí tiến thủ

Đời đàn bà sợ nhất là lấy phải chồng siêng ăn nhác làm, dễ dàng hài lòng với hiện tại và không có chí tiến thân. Đàn ông lúc độc thân có thể ham chơi hay chểnh mảng công việc nhưng khi lập gia đình nhất định không được như thế. Cuộc sống hôn nhân sẽ giúp người đàn ông có chí tiến thủ hăng say làm việc hơn bao giờ hết. Anh ấy phấn đấu không chỉ cho bản thân mình mà còn vì tương lai tốt đẹp cho vợ cho con.

Đời đàn bà, nhất định phải lấy được kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không thà ở vậy còn hơn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sống trách nhiệm, biết mình biết ta và không ngừng vươn lên trong cuộc sống không chỉ giúp đàn ông khẳng định chính mình, gặt hái thành công mà còn là bàn đạp để họ tiến xa hơn trên đường công danh.

Dẫu đôi lúc vì quá say mê công việc người chồng ấy không thể dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng mỗi khi có thời gian chàng không hề trốn tránh trách nhiệm. Họ hiểu rằng, đàn ông không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho vợ, là tấm gương để con cái noi theo, là nền tảng để tạo nên một mái ấm hạnh phúc, an yên.

Thế nên, đàn bà lấy chồng nhất định phải lấy một trong hai mẫu đàn ông này bởi anh ấy không chỉ thủy chung mà còn có trách nhiệm, sẽ mang đến cho bạn một gia đình viên mãn.

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Đàn bà dù khôn hay dại cũng phải vứt ngay loại đàn ông này ra khỏi đời mình, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái.

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