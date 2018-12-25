5 bí mật đàn ông ra sức giấu kín, chị em nhất định phải biết

Đàn ông sẽ ra sức bảo vệ những điều riêng tư thầm kín này bởi họ nghĩ rằng, nếu để người khác biết thì sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, bản lĩnh của mình.

Họ càng xấu hổ hơn nếu bị người yêu phát hiện ra những khuyết điểm trên cơ thể mình. Chỉ cần nghe bạn hỏi “dạo này anh béo bụng à”, “da anh dạo này hơi khô đấy” thì đã luống cuống chạy đến phòng tập để lấy lại vóc dáng và chăm dưỡng da để có thể tự tin hơn.

Đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới quan tâm đến kiểu tóc, vóc dáng hay làn da mà phái mạnh cũng như thế. Đàn ông sẽ vô cùng lo lắng nếu gần đây họ bị nổi mụn, tóc rụng quá nhiều hay vòng bụng đang dần ngấn mỡ, bụng bia.

2. Ví có bao nhiêu tiền

Đây là vấn đề rất tế nhị, dám chắc đàn ông chẳng muốn khai thật với bất cứ ai. Tài chính không chỉ thể hiện sự giỏi giang, thành công của đàn ông trong sự nghiệp mà còn là nền tảng để họ có thể trở thành trụ cột gia đình trong tương lai.

Nếu để lộ mức lương èo uột, thậm chí thấp hơn thu nhập của bạn gái sẽ khiến chàng mất mặt và tự ti vô cùng. Thế nên, các cô gái đừng bao giờ khiến các chàng trai khó xử bằng câu hỏi “anh có bao nhiêu tiền trên người” hay "lương của anh bao nhiêu" mỗi khi hẹn hò nhé.

Họ còn ngầm so sánh mình với “kẻ tình nghi” kia xem ai hơn ai để khẳng định vị thế của mình trong trái tim người yêu- Ảnh minh họa: Internet

3. Ghen tuông

Nếu phụ nữ nhận thấy bất cứ mối nghi ngại nào giữa bạn trai và người khác giới khác họ sẽ ngay lập tức lồng lộn ghen tuông. Phụ nữ ghen một cách mãnh liệt, ngông cuồng và hừng hực sát khí chứ không như đàn ông.

Phái mạnh dù chẳng nói thành lời những bất an, hờn ghen của mình nhưng luôn âm thầm dõi theo từng hành vi của bạn gái. Họ còn ngầm so sánh mình với “kẻ tình nghi” kia xem ai hơn ai để khẳng định vị thế của mình trong trái tim người yêu.

4. Trước đây đã yêu bao nhiêu người

Tin tôi đi, chẳng đàn ông nào dám thành thật kể cho bạn nghe họ đã yêu bao nhiêu cô gái, mối quan hệ ấy ở mức độ nào. Chàng sợ bạn sẽ đánh giá mình là người không đàng hoàng khi có quá nhiều bạn gái cũ, hoặc quá nhàm chán khi chưa yêu ai trước đấy.

Chính vì thế, khi được hỏi “trước em, anh đã yêu bao nhiêu người” chàng luôn nói dối về số lượng để đảm bảo mình không bị mất mặt trước người yêu.

Chàng rất sợ bị người yêu bắt gặp ảnh mình đang khóc vì sợ bị đánh giá là người yếu đuối, ủy mị và không nam tính - Ảnh minh họa: Internet

5. Họ cũng rơi nước mắt

Đàn ông dù mạnh mẽ, cá tính đến mấy cũng có những lúc đa sầu đa cảm mà rơi nước mắt hay buồn rầu. Thế nhưng, họ tuyệt nhiên muốn giấu nhẹm khoảnh khắc ấy. Thậm chí, họ rất sợ bị người yêu bắt gặp ảnh mình đang khóc vì sợ bị đánh giá là người yếu đuối, ủy mị và không nam tính.

Thế nên, thay vì trêu ghẹo “đàn ông mà khóc nhè à” bạn hãy ủi an, hỏi han để chia sẻ những phiền muộn trong lòng chàng nhé.