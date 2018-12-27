Không phải chồng ngoại tình, đây mới là kiểu đàn ông chị em nên vứt ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

Phụ nữ yêu 27/12/2018 05:30

Phụ nữ lấy chồng, nếu chọn sai có thể chọn lại, chẳng việc gì phải phung phí đời mình cho người đàn ông không xứng đáng.

Nếu cứ dây dưa với hai kiểu đàn ông này chị em đừng trách vì sao đời mình bất hạnh, chỉ toàn khổ đau, nước mắt.

Không phải chồng ngoại tình, đây mới là kiểu đàn ông chị em nên vứt ra khỏi nhà càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Chàng cư xử như thế để bạn dần mất đi chính mình, sống kiếp cam chịu mà không dám phản kháng, càng không dám rời bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng thích kiểm soát, áp đặt

Một người chồng áp đặt, gia trưởng thường bắt bạn phải phục tùng tất cả những gì anh ta muốn và không ngừng phàn nàn những gì bạn làm. Chàng cư xử như thế để bạn dần mất đi chính mình, sống kiếp cam chịu mà không dám phản kháng, càng không dám rời bỏ.

Tính sở hữu của dạng đàn ông này rất cao, họ có thể vì những hiểu làm không đáng có mà nổi cơn Tam Bành, ghen tuông vô lối. Anh ta kiểm soát đến mức bắt vợ phải cung cấp mật khẩu điện thoại, email, thậm chí cả facebook để chắc rằng vợ không thể giấu mình bất cứ điều gì.

Không phải chồng ngoại tình, đây mới là kiểu đàn ông chị em nên vứt ra khỏi nhà càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Phụ nữ lấy chồng, nếu chọn sai có thể chọn lại, chẳng việc gì phải phung phí đời mình cho người đàn ông không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Họ làm thế vì không tin tưởng bạn đời, vì thiếu tự tin vào chính mình. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, người phải chịu uất ức, thiệt thòi chính là phụ nữ. Bởi nếu hôn nhân chỉ tồn tại mỗi lòng nghi kỵ mà không hề tồn tại lòng tin, nếu chỉ có xem thường mà không có trân trọng thì chỉ khiến người vợ gánh lấy đau khổ vào người.

Phụ nữ lấy chồng, nếu chọn sai có thể chọn lại, chẳng việc gì phải phung phí đời mình cho người đàn ông không xứng đáng. Người đàn ông chỉ mang đến bất hạnh, khổ đau nên được đá phăng ra khỏi đời bạn càng sớm càng tốt.

Không phải chồng ngoại tình, đây mới là kiểu đàn ông chị em nên vứt ra khỏi nhà càng sớm càng tốt - Ảnh 3
Nếu chồng có thể vì giận hờn mà vung tay đánh vợ thì anh ta không xứng được gọi là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng vũ phu, đánh vợ nhưng chẳng bao giờ nhận sai

Cơn nóng giận có thể khiến người ta mất kiểm soát mà gây nên những chuyện không hay. Thế nhưng, nếu chồng có thể vì giận hờn mà vung tay đánh vợ thì anh ta không xứng được gọi là đàn ông. Đồng nghĩa với việc anh ấy đã đánh mất quyền được làm chồng bạn.

Đáng buồn thay, mỗi khi đánh vợ xong đàn ông nào cũng giữ im lặng hoặc nhanh nhảu bao biện “anh giận quá mất khôn, anh không cố ý đánh em”. Đàn ông ơi, chẳng ai cầm tay bạn táng thẳng vào mặt vợ cả, cũng chẳng ai bắt bạn phải dùng bạo lực với người phụ nữ đầu ấp tay gối. Nếu đã dám làm thì hãy dám nhận, dũng cảm nói lời xin lỗi chứ đừng hèn như thế.

Không phải chồng ngoại tình, đây mới là kiểu đàn ông chị em nên vứt ra khỏi nhà càng sớm càng tốt - Ảnh 4
Đàn ông ơi, chẳng ai cầm tay bạn táng thẳng vào mặt vợ cả, cũng chẳng ai bắt bạn phải dùng bạo lực với người phụ nữ đầu ấp tay gối - Ảnh minh họa: Internet

Chị em hãy nhớ kỹ, khi yêu thật lòng chẳng đàn ông nào lại khiến đối phương tổn thương, huống gì đến thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Vũ phu là thói xấu đã ăn vào máu, thấm vào xương, đàn bà dừng dại khờ tin rằng đối phương sẽ vì bạn mà thay đổi, vô ích thôi.

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Dẫu có dùng cả cuộc đời để chăm lo, bảo bọc cho chồng con thì mẫu phụ nữ này cũng chẳng bao giờ được trân trọng, thương yêu.

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