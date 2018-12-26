3 dấu hiệu nhận biết đàn bà mệnh khổ, hi sinh cả đời cũng không được chồng công nhận

Phụ nữ yêu 26/12/2018 17:32

Dẫu có dùng cả cuộc đời để chăm lo, bảo bọc cho chồng con thì mẫu phụ nữ này cũng chẳng bao giờ được trân trọng, thương yêu.

Là phụ nữ, nếu đang sở hữu những nét tính cách này phải thay đổi ngay kẻo cả đời bất hạnh, sống trong nước mắt.

3 dấu hiệu nhận biết đàn bà mệnh khổ, hi sinh cả đời cũng không được chồng công nhận - Ảnh 1
Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, chẳng việc gì phải ôm lấy mọi thua thiệt vào người chỉ vì một gã đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận hi sinh tất cả vì chồng con

Phụ nữ khi bước chân vào hôn nhân luôn được mẹ dặn rằng phải nhẫn nhịn để giữ gìn mái ấm, phải khéo léo để vợ chồng hòa thuận. Chẳng người mẹ nào dặn con gái rằng phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, chẳng việc gì phải ôm lấy mọi thua thiệt vào người chỉ vì một gã đàn ông.

Vậy nên, phụ nữ càng sống quên mình cốt chỉ để làm hài lòng gia đình chồng, sợ mất lòng chồng thì đừng mơ chạm tay vào hạnh phúc. Thậm chí, bạn càng hi sinh anh ấy càng ỷ lại, vô tâm, thiếu trách nhiệm.

3 dấu hiệu nhận biết đàn bà mệnh khổ, hi sinh cả đời cũng không được chồng công nhận - Ảnh 2
Đàn bà dễ dàng bỏ qua cho chồng bội bạc cốt chỉ để giữ được chồng, sợ mang tiếng đàn bà ly hôn thì đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ cho chồng ngoại tình

Rất khó để phụ nữ có chồng ngoại tình có thể ngay lập tức dứt bỏ khỏi cuộc hôn nhân. Phái nữ càng dễ mềm lòng, càng dễ dàng tin vào những lời hứa suông của đàn ông càng dễ bị lừa dối. Trước khi tha thứ cho chồng bội bạc, đàn bà nên thử thách lòng chung thủy của anh ta, xem anh ấy đã nỗ lực lấy lại lòng tin nơi bạn như thế nào.

Nếu chỉ vì chồng giả vờ van lơi, rơi vài giọt nước mắt giả tạo mà đã nhanh chóng bỏ qua cốt chỉ để giữ được chồng, sợ mang tiếng đàn bà ly hôn thì đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh.

3 dấu hiệu nhận biết đàn bà mệnh khổ, hi sinh cả đời cũng không được chồng công nhận - Ảnh 3
Đừng vì chồng mà bỏ quên cuộc sống của mình kẻo đến khi bị rời bỏ chẳng còn ai bên mình nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đa sầu đa cảm

Phụ nữ yếu mềm, dễ rơi nước mắt ai cũng biết. Nhưng nếu bạn cứ đa sầu đa cảm, hay chấp nhặt những lỗi lầm vặt vãnh của chồng thì chỉ rước thêm ưu phiền vào người. Hãy mạnh mẽ, can trường lên bởi đời bạn đâu chỉ gói gọn trong hai chữ hôn nhân.

Ngoài chồng, đàn bà còn có gia đình, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội khác. Đừng vì chồng mà bỏ quên cuộc sống của mình kẻo đến khi bị rời bỏ chẳng còn ai bên cạnh.

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