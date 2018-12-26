Chỉ cần biết được bí mật này của ‘gái hư’, đàn bà chẳng bao giờ phải lo mất chồng

Phụ nữ yêu 26/12/2018 16:47

Chẳng cần bùa mê thuốc lú hay ra sức giữ khư khư, vợ chỉ cần biết được điều này thì không cần giữ chồng vẫn ngoan như mèo.

Thay vì chê bai đàn bà hư, vợ hãy học hỏi những bí quyết đắt giá này để hôn nhân mười năm vẫn mặn nồng như ngày đầu, cả đời hạnh phúc.

Chỉ cần biết được bí mật này của ‘gái hư’, đàn bà chẳng bao giờ phải lo mất chồng - Ảnh 1
Đàn bà càng cuồng dại, mãnh liệt trên giường đàn ông càng say mê không rời, cả đời không chán - Ảnh minh họa: Internet

Thẳng thắn nói lên điều mình muốn

Một người vợ ngoan hiền thường không dám “hư” khi gần chồng, họ càng không dám chủ động đòi hỏi chuyện gối chăn vì sợ chồng đánh giá. Thế nhưng, chính sự thụ động ấy lại khiến chồng dù yêu vợ đến mấy cũng thấy nhàm chán, nhạt nhẽo khi gần gũi.

Thay vào đấy, chị em hãy học đàn bà “hư” ở việc dám nói thẳng nói thật những gì mình muốn. Cô ấy chẳng ngần ngại thử những điều mới lạ, chủ động dẫn dắt đàn ông trong chuyện gối chăn và nuông chiều bạn tình hết mực. Đàn bà càng cuồng dại, mãnh liệt trên giường đàn ông càng say mê không rời, cả đời không chán. Đó là lý do vì sao đàn ông nào cũng muốn một lần được lên giường với gái “hư” để được thỏa mãn bản năng của mình.

Chỉ cần biết được bí mật này của ‘gái hư’, đàn bà chẳng bao giờ phải lo mất chồng - Ảnh 2
Đặc biệt, họ không bao giờ quên đầu tư những bộ đồ lót, đồ ngủ hấp dẫn, tươi mới để tăng sức quyến rũ trong mắt chồng sau cánh cửa phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Luôn chăm chút vẻ ngoài

Đàn bà “hư” dù yêu hay cưới vẫn không ngừng chăm chút ngoại hình. Đàn bà ngoan cứ cắm đầu làm việc nhà quần quật từ sáng đến tối, hết dọn dẹp đến nấu nướng, giặt giũ cho đến khi lên giường thì đã không còn chút hơi sức nào để trò chuyện với chồng huống gì tỉ tê tâm sự. Ngược lại, đàn bà “hư” không bao giờ chấp nhận để bản thân trở nên xuống sắc, luộm thuộm.

Nàng luôn giữ cho mình gọn gàng, xinh đẹp và thơm tho. Đặc biệt, họ không bao giờ quên đầu tư những bộ đồ lót, đồ ngủ hấp dẫn, tươi mới để tăng sức quyến rũ trong mắt chồng sau cánh cửa phòng ngủ.

Chỉ cần biết được bí mật này của ‘gái hư’, đàn bà chẳng bao giờ phải lo mất chồng - Ảnh 3
Nàng ý thức được rằng đàn bà chẳng việc gì phải sống quên mình, hi sinh tất cả vì chồng vì con - Ảnh minh họa: Internet

Không sống quên mình

Họ không bao giờ nghĩ “ôi dào, lấy chồng rồi thì điệu đà cho ai xem” hay “thôi, để tiền ấy mua thùng sữa cho con, cái áo cho chồng”. Nàng ý thức được rằng đàn bà chẳng việc gì phải sống quên mình, hi sinh tất cả vì chồng vì con.

Luôn yêu thương chính mình, biết đòi hỏi thêm là điều ở đàn bà “hư” khiến đàn ông đi từ hết điều thú vị này đến bất ngờ khác. Thế nên, thay vì phục tùng chồng những người vợ hãy khiến chồng phải phục tùng mình. Có như thế vợ chồng bạn mới có thể ăn đời ở kiếp, viên mãn nồng nàn cả đời.

Chồng thế này chỉ đáng vứt đi, đàn bà đừng dại dây dưa kẻo khổ cả mẹ lẫn con

Chồng thế này chỉ đáng vứt đi, đàn bà đừng dại dây dưa kẻo khổ cả mẹ lẫn con

Đàn bà dù khôn hay dại cũng phải vứt ngay loại đàn ông này ra khỏi đời mình, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái.

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