Đời đàn bà, đừng bao giờ mắc nợ chính mình những điều này

Phụ nữ yêu 30/12/2018 14:30

Đây là những điều đàn bà tuyệt đối không được bỏ lỡ trong đời, nếu không đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn tiếc nuối khôn nguôi.

Đàn bà có thể không giàu có, không sung sướng nhưng nhất định phải sở hữu 4 thứ này, không hơn không kém.

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Cuộc đời là hữu hạn, đàn bà đừng mải miết hi sinh vì chồng vì con mà phải mắc nợ chính mình kẻo khi về già có hối cũng chẳng kịp - Ảnh minh họa: Internet

1. Làm công việc mình muốn

Nếu bạn được làm công việc đúng với đam mê thì cả đời bạn sẽ không phải đi làm. Khi ấy, mỗi ngày đến cơ quan đều là hạnh phúc, là niềm hân hoan đợi chờ. Đừng vì hai chữ “ổn định” mà chấp nhận gắn bó lâu dài với công việc mình không thích.

Đặc biệt, đàn bà đừng bao giờ dại dột tin vào câu “ở nhà anh nuôi” mà chấp nhận kiếp ăn bám. Chỉ khi ngửa tin xin tiền chồng bạn mới thấy ê chề, thua thiệt như thế nào. Đáng ra, bạn hoàn toàn có quyền theo đuổi sự nghiệp, từng bước thăng tiến và tự mình kiếm tiền. Nhưng chỉ vì trót tin lời chồng mà đánh đổi cả tương lai phía trước, đến khi chồng vì chán người vợ vô công rồi nghề mà lang chạ với đàn bà khác thì ngay lập tức bạn sẽ lâm vào cảnh tay trắng.

Đời đàn bà, đừng bao giờ mắc nợ chính mình những điều này - Ảnh 2
Đàn bà đừng chờ đến khi có cơ hội mới báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

2. Báo hiếu mẹ cha

Đừng vì lấy chồng mà quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ của phận làm con với mẹ cha của mình. Đừng vì sợ nhà chồng cạnh khóe mà xem như tuyệt tình với bố mẹ đẻ, trong khi họ đã dành nửa đời người để nuôi nấng bạn thành tài.

Cha mẹ rồi sẽ già, sẽ chẳng có nhiều thời gian để chờ đời. Vậy nên, đàn bà đừng chờ đến khi có cơ hội mới báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ cha. Hãy tranh thủ gọi điện thoại về nhà bất cứ khi nào có thể, hãy động viên tinh thần và quan tâm đời sống vật chất để người nhà mình được vui vẻ dưỡng già.

Đời đàn bà, đừng bao giờ mắc nợ chính mình những điều này - Ảnh 3
Cuộc đời này ngắn lắm, đừng phung phí nó vì người khác, đừng sống mòn, hoang tàn tuổi trẻ để đến khi về già sẽ phải ân hận - Ảnh minh họa: Internet

3. Sống thật với chính mình

Thay vì chờ đợi đàn ông hay bất cứ ai yêu thương, chăm sóc, đàn bà hãy tự yêu lấy mình. Đừng cố gánh quá nhiều trách nhiệm lên vai chỉ để được tiếng vợ hiền dâu thảo. Cũng đừng quá nghe lời mẹ cha chỉ vì họ nói rằng “bố mẹ chỉ muốn tốt cho con”. Trong khi, chính bạn mới là người hiểu rõ nhất mình muốn gì.

Cũng vậy, khi về làm dâu đàn bà đừng quá nhẫn nhịn, cũng đừng cái gì cũng chiều theo ý nhà chồng. Bạn là một cá thể độc lập, bạn có quyền mưu cầu hạnh phúc và được sống thật. Đừng tự ngược đãi bản thân, cũng đừng hi sinh quá nhiều bởi thay vì cảm kích chồng con lại xem đấy là điều hiển nhiên mà họ được nhận.

Cuộc đời này ngắn lắm, đừng phung phí nó vì người khác, đừng sống mòn, hoang tàn tuổi trẻ để đến khi về già sẽ phải ân hận.

Đời đàn bà, đừng bao giờ mắc nợ chính mình những điều này - Ảnh 4
Nếu chồng bạn đổ đốn, cờ bạc, rượu chè, vũ phu hay ngoại tình thì anh ta đã tự biến mình thành gã đàn ông không đáng một đồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Một người chồng tốt

Đàn ông tốt chưa chắc là người chồng tốt, nhưng một người chồng tốt chắc chắn là một người cha tốt. Đàn bà lấy chồng, chung quy lại chính là sự lựa chọn. Nếu chọn sai, hãy dứt khoát chọn lại chứ đừng dây dưa “cố đấm ăn xôi” vì sợ mang tiếng đàn bà ly hôn.

Bạn xứng đáng có cho mình một người đàn ông biết cách yêu thương, săn sóc, nuông chiều và sống có trách nhiệm. Nếu chồng bạn đổ đốn, cờ bạc, rượu chè, vũ phu hay ngoại tình thì anh ta đã tự biến mình thành gã đàn ông không đáng một đồng. Tất nhiên, anh ta xứng đáng được vứt ngay khỏi đời bạn. 

Đời đàn bà, dù có tin chồng đến mấy cũng đừng dại nghỉ việc ở nhà, ngửa tay xin tiền

Đời đàn bà, dù có tin chồng đến mấy cũng đừng dại nghỉ việc ở nhà, ngửa tay xin tiền

Là đàn bà, đừng bao giờ dại dột tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” mà chấp nhận kiếp ăn bám.

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