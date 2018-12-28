Đời đàn bà, dù có tin chồng đến mấy cũng đừng dại nghỉ việc ở nhà, ngửa tay xin tiền

Dưới đây là lý do vì sao đàn bà dù tin yêu đến mấy cũng đừng chấp nhận kiếp tầm gửi kẻo bất hạnh triền miên, khổ đau tận cùng.

Đàn ông có thể vì không muốn người phụ nữ của mình chịu khổ mà khuyên nàng ở nhà để họ nuôi. Thế nhưng, đàn bà đừng dại dột nghe theo kẻo khổ cả đời.

Ai bảo đàn bà không phải đi làm, ở nhà lo cơm nước nội trợ là sung sướng thì quả sai lầm. Bạn nên nhớ, cha mẹ nào cũng thương con, cha mẹ chồng dù quý con dâu đến mấy cũng chẳng bằng đối với con ruột. Nếu thấy con mình đi làm đầu tắt mặt tối, trong khi vợ lại ở nhà ăn không ngồi rồi mẹ chồng nào cũng “nóng mặt”.

Dù chồng có ra sức bảo vệ, dù hôn nhân có hạnh phúc ấm êm đến mấy nhưng bị gia đình chồng xem thường, bị mỉa mai, xỉa xói chẳng đàn bà nào cảm thấy dễ chịu. Lúc ấy, nếu không thể hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng với nhà chồng thì nguy cơ hôn nhân đi vào ngõ cụt sẽ rất cao.

Ấy vậy mà, khi ra đường gặp những phụ nữ khác giỏi giang xinh đẹp người chồng nào cũng thầm so sánh với vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Bị chồng so sánh với đàn bà khác

Đàn ông có thể hài lòng và thầm biết ơn vì vợ đã hi sinh tất cả vì chồng vì con. Cô ấy chấp nhận lùi về phía sau, đảm đương hết tất cả việc nhà, từ nấu ăn, rửa chén, giặt giũ cho đến chăm sóc con cái mà không hề phàn nàn nửa câu. Về nhà bên mâm con bắt mắt, ngon miệng, được vợ hỏi han quan tâm chồng nào cũng thấy ấm lòng.

Ấy vậy mà, khi ra đường gặp những phụ nữ khác giỏi giang xinh đẹp người chồng nào cũng thầm so sánh với vợ mình. Họ hạ thấp vợ mình để nâng giá trị của nữ nhân khác mà quên mất rằng ngày trước vợ có thua kém gì cho cam. Thậm chí, đây còn là nguyên nhân khiến đàn ông dễ dàng sập bẫy ngoại tình, bội bạc vợ con.

Đến việc cần mua thứ gì bạn cũng phải ngửa tay xin chồng từng đồng, thử hỏi có bi kịch không? - Ảnh minh họa: Internet

Đánh mất chính mình

Ngày trước, dẫu đã kết hôn nhưng bạn vẫn theo đuổi sự nghiệp, phấn đấu để thăng tiến. Được theo đuổi đam mê, được khẳng định chính mình và được mặc đẹp, trang điểm đẹp và xịt nước hoa đi làm mỗi ngày. Bạn kiếm ra tiền, thoải mái dùng tiền mình làm ra để phục vụ bản thân, báo hiếu cha mẹ.

Thế rồi, giờ đây bạn mặc độc bộ đồ ngủ rộng thùng thình khi ở nhà, đầu tắt mặt tối với hàng trăm công việc không tên nhưng chồng vẫn không hề ghi nhận hi sinh của mình. Đến việc cần mua thứ gì bạn cũng phải ngửa tay xin chồng từng đồng, thử hỏi có bi kịch không? Trong khi bạn hoàn toàn có khả năng làm ra tiền.

Đàn bà sống bám như con chim bị nhốt trong lồng, vừa mất tự do, vừa lệ thuộc. Nếu không sớm giải phóng mình khỏi hoàn cảnh ấy bạn sẽ sống mòn, lãng phí cuộc đời của chính mình.