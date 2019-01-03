3 điều đàn bà nhất định không được nói thật với chồng

Đây là điều cả đời này đàn bà nhất định phải giấu kín, không được hé môi với chồng nửa lời kẻo đánh mất hạnh phúc.

Đàn ông có thể dùng câu thần chú “em cứ nói thật, anh không nghĩ gì đâu” để dụ dỗ vợ nói ra những bí mật họ đang muốn khai thác. Thế nhưng, sau khi nhận được câu trả lời thì cứ 10 đàn ông thì cả 10 người đều thay đổi thái độ, chuyển sang chán ghét, khinh thường vợ tột cùng. Cả đời này, đàn bà đừng bao giờ vì lời ngon tiếng ngọt mà trót dại thổ lộ điều này với chồng. Nếu không, đừng trách vì sao đời mình tủi khổ, bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet Đã từng lên giường với bao nhiêu người

Nếu đàn ông thường có xu hướng “khai khống” việc từng lôi được bao nhiêu cô gái lên giường với mình để thể hiện chiến tích tình trường, để ra oai trước vợ thì với đàn bà lại không đơn giản như thế. Nếp nghĩ cũ khiến đàn ông mặc định họ có quyền trăng hoa, trai gái, tam thê tứ thiếp nhưng lại luôn thầm mong mình là người đầu tiên của vợ, luôn muốn cả đời vợ chỉ có mỗi mình. Vậy nên, nếu bạn không còn trinh nguyên khi kết hôn thì đừng dại nói thật với chồng về số đàn ông đã đi qua đời mình. Bởi lẽ, thông qua con số chồng sẽ thầm đánh giá sự đoan chính, đàng hoàng của bạn. Trong những cơn ghen, đàn ông nào cũng sẽ lôi chuyện này ra để đay nghiến, thương tổn vợ. Cách tốt nhất để đối phó với câu hỏi này chính là đưa ra con số 1. Trước khi đến với anh ấy bạn chỉ từng lên giường với 1 người duy nhất, anh ấy là người thứ hai, cũng là người sau cùng.

Việc tỏ ra cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được sẽ khiến chồng ỷ lại, lười nhác và dần trở nên vô trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể tự làm được tất cả mọi thứ mà chẳng cần chồng giúp Là đàn bà, dù có đảm đang hay giỏi giang đến mấy cũng hãy giấu bớt sự khôn ngoan ấy đi. Muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn được chồng thương hãy biết giả vờ làm nai tơ trong mắt anh ấy. Hãy cậy nhờ vào đôi tay rắn chắc của chàng khi đóng đinh tường hay bê vác những vật nặng, thay bóng đèn trên cao vì bạn với không tới hoặc chỉ đơn giản là đặt giúp nồi cơm vì bạn đang nhỡ tay nhặt rau. Hãy tận dụng triệt để sự hỗ trợ của chồng trong cuộc sống hàng ngày, để anh ấy có cảm giác mình là người quan trọng, là bờ vai vững chắc cho vợ dựa vào. Việc tỏ ra cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được sẽ khiến chồng ỷ lại, lười nhác và dần trở nên vô trách nhiệm. Hãy để chồng bạn thấy rằng vợ mình đã khôn khéo thế nào khi cư xử rất văn minh với người đàn bà đi cùng những tháng năm tuổi trẻ của chồng - Ảnh minh họa: Internet Ghen với người yêu cũ Quá khứ là thứ đã qua, người yêu cũ dù yêu đến mấy cũng là người đã từng yêu. Thế nên, thay vì hậm hực, chua ngoa với người yêu cũ của chồng tốt nhất đàn bà nên cố gắng làm bạn với cô ấy. Hãy để chồng bạn thấy rằng vợ mình đã khôn khéo thế nào khi cư xử rất văn minh với người đàn bà đi cùng những tháng năm tuổi trẻ của chồng. Dù có ghen với người cũ, dù có không thích cô ấy cũng đừng nói xấu trước mặt chồng, càng không cạnh khóe trước mặt người khác khiến đàn ông mất mặt. Chẳng ai cấm bạn ghen cả, nhưng hãy ghen thật tỉnh táo để không đánh mất những gì đang có.

Đời đàn bà, đừng bao giờ mắc nợ chính mình những điều này Đây là những điều đàn bà tuyệt đối không được bỏ lỡ trong đời, nếu không đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn tiếc nuối khôn nguôi.

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