Là phụ nữ, chỉ cần có trong tay 3 thứ này thì ‘hồ ly tinh’ đừng mơ giật chồng!

Chẳng cần ngực nở mông to, cũng không cần kỹ năng giường chiếu điêu luyện. Phụ nữ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, khiến chồng cả đời nuông chiều yêu thương chỉ cần phấn đấu có được thứ này là đủ.

Bạn có thể không xinh đẹp bằng người này, không giỏi giang bằng người kia nhưng hãy nhớ rằng, bạn là duy nhất. Sự độc đáo mới là thứ men say hấp dẫn đàn ông cả đời. Phụ nữ chỉ cần tự tin, tự thương lấy mình và không xem chồng là tất cả những gì mình có đã đủ sức khiến đàn ông say mê.

Dẫu biết phụ nữ vốn đa đoan, dễ vui dễ buồn, mau rơi nước mắt chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ tự biến mình thành cô nàng mít ướt, sống thu mình và không dám thể hiện những gì mình nghĩ. Hãy cứ tự tin làm những điều mình muốn và nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân.

Phụ nữ hãy phấn đấu cho sự nghiệp của mình, nỗ lực làm việc để có công danh và ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tự kiếm ra tiền

Dẫu có người yêu đại gia, lấy chồng giàu có thì phụ nữ nhất định không được biến mình thành kẻ ăn bám, cũng đừng quá dựa dẫm vào đối phương. Đàn ông có thể thấy bạn mong manh, yếu đuối và cần được bảo bọc những ngày đầu nhưng về lâu về dài, khi sống với người vợ không có nghề nghiệp họ sẽ xem thường ra mặt.

Hãy phấn đấu cho sự nghiệp của mình, nỗ lực làm việc để có công danh và ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Những đồng tiền ấy không chỉ giúp chị em có được tiếng nói trong gia đình mà còn nhận được sự nể trọng từ nhà chồng.

Có như thế bạn mới khiến kẻ thứ ba dù xinh đẹp, mưu mẹo đến mấy cũng chẳng thể chen ngang vào mái ấm của mình. Bởi lẽ khi ấy, trong tâm trí chồng chỉ có chỗ cho người vợ giỏi giang, chu toàn mà thôi.

Những bộ đồ lót gợi cảm, luôn xịt nước hoa khi lên giường chính là bí quyết giữ chồng nhàn hạ nhất - Ảnh minh họa: Internet

“Tương kính như tân”

Những tưởng đơn giản nhưng đây lại là điều không phải phụ nữ nào cũng làm được. Kết hôn càng lâu bạn càng trở nên xuề xòa, không câu nệ trong ứng xử hàng ngày với chồng mà quên mất rằng đấy chính là sai lầm giết chết sự hấp dẫn trước bạn đời.

Hãy cư xử, yêu thương và trân trọng nhau như ngày đầu. Đừng bao giờ thay quần áo trước mặt chồng, cũng đừng để anh ấy thấy bộ dạng nhếch nhác của bạn khi ở nhà. Những bộ đồ lót gợi cảm, luôn xịt nước hoa khi lên giường chính là bí quyết giữ chồng nhàn hạ nhất mà không phải ai cũng biết.