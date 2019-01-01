Thì ra đây chính là 5 điểm quyến rũ ‘chết người’ trên cơ thể phụ nữ

Phụ nữ yêu 01/01/2019 10:30

Đàn ông nào cũng yêu thích đặc điểm này trên cơ thể người phụ nữ, chị em liệu có biết?

Đôi mắt

Thì ra đây chính là 5 điểm quyến rũ ‘chết người’ trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 1
Đôi mắt biết nói khiến chị em không cần cất lời chàng cũng say đứ đừ - Ảnh minh họa: Internet

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, ánh mắt của người đối diện chính là đặc điểm thu hút đàn ông nhất. Phái mạnh quan niệm rằng, nếu nữ giới có thể cho họ sự tin tưởng, thú vị và chân thật qua ánh mắt thì bạn không cần tán tỉnh họ cũng say đứ đừ.

Khuôn ngực

Tất nhiên, bầu ngực chính là điểm vô cùng hấp dẫn nơi cơ thể người phụ nữ. Nó không chỉ thể hiện sự gợi cảm, khả năng sinh sản mà còn khiến mọi đàn ông đều phải dán mắt vào. Vậy nên, chị em đừng ăn mặc quá kín cổng cao tường. Hãy tạo một khoảng hở vừa đủ nơi bầu ngực để đối phương bị mê hoặc không rời.

Vòng ba

Thì ra đây chính là 5 điểm quyến rũ ‘chết người’ trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 2
Vòng ba nở nang và chiếc eo son rỗi chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có đôi gò bồng đảo nóng bỏng nhưng vòng ba lại xẹp lép thì sẽ rất mất cân đối vô cùng. Thân hình đồng hồ cát với khuôn ngực đầy đặn, vòng ba nở nang và chiếc eo son rỗi chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Khi chưa kịp biết bạn tên gì, bao nhiêu tuổi họ đã kịp in sâu vào đầu vóc dáng nỏng bỏng, gợi cảm của bạn rồi.

Đôi môi hồng hào

Phụ nữ có thể không trang điểm, không chải tóc khi bước chân ra khỏi nhà nhưng nhất định phải tô son. Một bờ môi nhợt nhạt, tái xanh sẽ khiến bạn mất sức sống và nhàm chán vô cùng. Ngược lại, bờ môi căng mọng sẽ khiến bạn trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Bờ vai gầy

Thì ra đây chính là 5 điểm quyến rũ ‘chết người’ trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 3
Bạn nhớ hãy buộc  tóc cao khi mặc kiểu trang phục này để khoe cả chiếc gáy gợi cảm của mình nữa nhé - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù giàu hay nghèo, thông minh hay khờ dại nhất định phải có chiếc áo trễ vai trong tủ quần áo. Tất nhiên, bạn cũng đừng quên diện nó trong lần đầu gặp gỡ một người đàn ông để khoe khéo bờ vai gầy của mình. Đặc biệt, bạn nhớ hãy buộc  tóc cao khi mặc kiểu trang phục này để khoe cả chiếc gáy gợi cảm của mình nữa nhé.

Dám chắc, chỉ cần đọc xong bài viết này chị em sẽ chẳng cần chiêu trò cao siêu nào cũng có thể hớp hồn mọi người đàn ông mình muốn.

Không phải chồng ngoại tình, đây mới là kiểu đàn ông chị em nên vứt ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

Không phải chồng ngoại tình, đây mới là kiểu đàn ông chị em nên vứt ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

Phụ nữ lấy chồng, nếu chọn sai có thể chọn lại, chẳng việc gì phải phung phí đời mình cho người đàn ông không xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   hấp dẫn đàn ông đàn bà khôn ngoan đàn ông yêu vợ điểm quyến rũ của phụ nữ đàn ông thích ngắm gì nhất ở phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 23 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 36 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 28 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này