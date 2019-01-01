Trong lần gặp gỡ đầu tiên, ánh mắt của người đối diện chính là đặc điểm thu hút đàn ông nhất. Phái mạnh quan niệm rằng, nếu nữ giới có thể cho họ sự tin tưởng, thú vị và chân thật qua ánh mắt thì bạn không cần tán tỉnh họ cũng say đứ đừ.

Tất nhiên, bầu ngực chính là điểm vô cùng hấp dẫn nơi cơ thể người phụ nữ. Nó không chỉ thể hiện sự gợi cảm, khả năng sinh sản mà còn khiến mọi đàn ông đều phải dán mắt vào. Vậy nên, chị em đừng ăn mặc quá kín cổng cao tường. Hãy tạo một khoảng hở vừa đủ nơi bầu ngực để đối phương bị mê hoặc không rời.

Vòng ba

Vòng ba nở nang và chiếc eo son rỗi chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có đôi gò bồng đảo nóng bỏng nhưng vòng ba lại xẹp lép thì sẽ rất mất cân đối vô cùng. Thân hình đồng hồ cát với khuôn ngực đầy đặn, vòng ba nở nang và chiếc eo son rỗi chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Khi chưa kịp biết bạn tên gì, bao nhiêu tuổi họ đã kịp in sâu vào đầu vóc dáng nỏng bỏng, gợi cảm của bạn rồi.

Đôi môi hồng hào

Phụ nữ có thể không trang điểm, không chải tóc khi bước chân ra khỏi nhà nhưng nhất định phải tô son. Một bờ môi nhợt nhạt, tái xanh sẽ khiến bạn mất sức sống và nhàm chán vô cùng. Ngược lại, bờ môi căng mọng sẽ khiến bạn trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Bờ vai gầy

Bạn nhớ hãy buộc tóc cao khi mặc kiểu trang phục này để khoe cả chiếc gáy gợi cảm của mình nữa nhé - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù giàu hay nghèo, thông minh hay khờ dại nhất định phải có chiếc áo trễ vai trong tủ quần áo. Tất nhiên, bạn cũng đừng quên diện nó trong lần đầu gặp gỡ một người đàn ông để khoe khéo bờ vai gầy của mình. Đặc biệt, bạn nhớ hãy buộc tóc cao khi mặc kiểu trang phục này để khoe cả chiếc gáy gợi cảm của mình nữa nhé.

Dám chắc, chỉ cần đọc xong bài viết này chị em sẽ chẳng cần chiêu trò cao siêu nào cũng có thể hớp hồn mọi người đàn ông mình muốn.