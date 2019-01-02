Là phụ nữ, dù dại hay khôn cũng phải khắc cốt ghi tâm 9 điều răn này

Phụ nữ yêu 02/01/2019 16:07

Dưới đây là những điều phụ nữ nhất định phải thuộc lòng để không khiến mình trở nên bất hạnh.

Chỉ cần thuộc lòng bài viết này phụ nữ sẽ không bao giờ phải khổ vì đàn ông, càng không phải chịu cảnh hôn nhân bất hạnh.

Là phụ nữ, dù dại hay khôn cũng phải khắc cốt ghi tâm 9 điều răn này - Ảnh 1
Cảm giác an toàn, bình yên mới là thứ bạn cần đòi hỏi ở chồng thay vì tiền tài hay vật chất - Ảnh minh họa: Internet

1. Những lời đàn ông nói, phụ nữ chỉ nên tin một nửa. Bạn có quyền tin chồng, nhưng đừng tin sái cổ kẻo có ngày khi lòng tin bị phản bội sẽ chẳng còn gì để bấu víu, cũng không giữ được gì cho riêng mình.

2. Phụ nữ có thể say mê đàn ông giàu có, ham thích vẻ ngoài điển trai của họ nhưng thứ khiến bạn hạnh phúc khi nằm bên chồng không phải là những thứ đấy. Cảm giác an toàn, bình yên mới là thứ bạn cần đòi hỏi ở chồng thay vì tiền tài hay vật chất. Bởi lẽ, sống bên người chồng giàu có nhưng lăng nhăng phụ nữ nào lấy làm vui sướng.

3. Khi chồng đi nhậu về say, phụ nữ đừng thức trắng đêm chờ đợi mà hãy đóng cửa, tắt đèn leo lên giường đi ngủ. Đàn ông có chân, tự đi được khắc tự về được. Đến khi nào nhậu chán, chơi chán anh ta tự biết điểm dừng. Đừng vì chồng ham chơi mà biến mình thành hòn vọng phu, không đáng đâu.

Là phụ nữ, dù dại hay khôn cũng phải khắc cốt ghi tâm 9 điều răn này - Ảnh 2
Đàn ông đã vô tâm với vợ chị em càng phải có tâm với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ lấy phải chồng vô tâm đừng đòi hỏi chồng thay đổi. Thay vào đấy, hãy tự thương yêu, chăm sóc bản thân thật tốt. Đàn ông đã vô tâm với vợ chị em càng phải có tâm với chính mình.

5. Chồng có lười  nhác hay không từ khi yêu bạn đã rõ. Vậy nên đừng than vãn chồng lười nhác, bắt mình làm hết việc nhà trong khi anh ấy vểnh râu chơi game. Chồng lười thì vợ hãy bớt tham công tiếc việc, vơ hết trách nhiệm vào người. Càng cầu toàn, càng ôm đồm bạn càng thiệt thòi, mệt mỏi.

6. Thay vì căm ghét hay cay cú với người yêu cũ của chồng, hãy kết bạn với cô ấy. Đây là hành động lịch thiệp, khôn ngoan nhất, giúp bạn không cần giữ chồng vẫn ngoan.

Là phụ nữ, dù dại hay khôn cũng phải khắc cốt ghi tâm 9 điều răn này - Ảnh 3
Đàn ông có thể thích ngắm phụ nữ đẹp, hứng thú trò chuyện với phụ nữ duyên dáng nhưng chỉ bị trói chặt bởi phụ nữ khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

7. Đừng dùng nhan sắc để giữ chồng, cũng đừng chăm chăm làm đẹp cho vẻ ngoài mà quên việc phải nuôi dưỡng tâm hồn, nạp thêm kiến thức. Đàn ông có thể thích ngắm phụ nữ đẹp, hứng thú trò chuyện với phụ nữ duyên dáng nhưng chỉ bị trói chặt bởi phụ nữ khôn ngoan.

8. Nếu hôn nhân thất bại, đừng ngại ngần làm lại từ đầu. Sau mọi nỗ lực mà vẫn không thể cứu vãn hay buông tay người chồng hiện tại, chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi đớn đau. Bạn chịu khổ, tự giày vò chính mình như thế là quá đủ rồi.

9. Đừng tin những gì đàn ông hứa, hãy nhìn vào những gì họ làm. Khi đã yêu thương chân thành chẳng cần bạn nhắc nhở chồng cũng tự giác quan tâm, nuông chiều.

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