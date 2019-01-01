Nếu người phụ nữ của bạn để lộ những dấu hiệu này, chắc chắn cô ấy đang ngoại tình, không sai vào đâu được.

Đây chính là dấu hiệu nàng đang muốn dùng thân xác của mình để hấp dẫn đàn ông khác, để khẳng định sự quyến rũ của mình. Nếu vợ ngày càng đi quá xa trong việc khoe thân đàn ông cần nghi ngờ cô ấy ngoại tình ngay lập tức.

Nếu một người phụ nữ bỗng dưng chưng diện hơn ngày thường thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy sợ mình kém hấp dẫn trong mắt chồng, nhận ra bấy lâu nay mình đã quá xuề xòa chẳng hạn. Thế nhưng, nếu cô ấy chăm diện những bộ quần áo khoét ngực, cực ngắn khi ra đường thì chồng nên cảnh giác.

So sánh chồng với đàn ông khác

Phụ nữ dù ngờ nghệch đến mấy cũng hiểu rằng chẳng đàn ông nào lấy làm dễ chịu khi bị vợ mang ra so sánh với đàn ông khác. Những câu nói “sao anh không như người ta”, “anh mà lãng mạn như chồng chị A thì tốt biết mấy”, “sao anh lại kiếm được ít tiền thế, nhìn chồng chị B xem” sẽ khiến chồng vô cùng khó chịu, bực bội và tổn thương lòng tự trọng.

Nếu nàng đã không màng đến việc khiến bạn mất đi lòng tự tôn, khiến chồng trở nên thua kém đàn ông khác thì trong mắt người vợ ấy đã không xem bạn là duy nhất nữa rồi. Cô ấy đã có người khác, ở người ấy có những ưu điểm nổi trội hơn nên về nhà mới chán ghét chồng như thế.

Cô ấy thường sử dụng điện thoại nhiều hơn, bắt đầu cài đặt mật khẩu cho điện thoại hay xóa sạch tin nhắn, nhật ký cuộc gọi thì quả đáng ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng điện thoại lén lút

Nếu đàn ông có vợ thường ôm điện thoại để chơi game thì phụ nữ có chồng về đến nhà đã đầu tắt mặt tối với vô số việc nhà. Nàng hầu như chẳng thèm ngó ngàng đến điện thoại cho đến khi đi ngủ. Thế nhưng, nếu dạo gần đây cô ấy thường sử dụng điện thoại nhiều hơn, bắt đầu cài đặt mật khẩu cho điện thoại hay xóa sạch tin nhắn, nhật ký cuộc gọi thì quả đáng ngờ.

Đặc biệt, nếu vợ lén lút nhắn tin cho người khác vào giữa khuya chắc chắn cô ấy đang có gian tình, chồng hãy cẩn thận kẻo bị cắm sừng.

Quan tâm đến thời gian biểu của chồng

Ngày thường cô ấy chẳng bao giờ tra hỏi cặn kẽ xem chồng sẽ đi đâu, với ai, làm gì, mấy giờ về. Bởi phụ nữ hiểu rằng chẳng đàn ông nào thích bị kiểm soát thời gian riêng tư. Khi ngoại tình lại khác, lúc này người vợ muốn biết tường tận lịch sinh hoạt để tranh thủ những khoảng hở thời gian để qua lại bất chính với nhân tình.

Đàn ông đừng tưởng vợ bỗng dưng quan tâm mình vì cô ấy sợ mất chồng hay ghen tuông, hãy nghĩ xa hơn kẻo bị lừa dối mà không hay.

Một khi đã thay lòng đổi dạ phụ nữ sẽ chẳng thiết tha việc gần gũi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Lạnh nhạt gối chăn

Nếu đàn ông ra ngoài ăn vụng thường hứng khởi hơn trong chuyện gối chăn với vợ. Cảm giác cùng lúc được lên giường với hai người phụ nữ khiến đàn ông hưng phấn, thích thú. Ngược lại, một khi đã thay lòng đổi dạ phụ nữ sẽ chẳng thiết tha việc gần gũi chồng. Nếu có, họ chỉ chịu trận cho qua chuyện chứ chẳng hề chủ động hay đáp lại những ái ân mặn nồng.