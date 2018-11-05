4 thứ không bao giờ là thừa với đàn bà, có càng nhiều càng tốt

Phụ nữ yêu 05/11/2018 05:30

Đàn bà nhất định phải có đủ hoặc thừa những thứ này. Vì một khi thiếu hay không có, bạn sẽ sống chẳng mấy dễ dàng...

Tiền

Với đàn bà, tiền không bao giờ là thừa. Tiền sẽ cho đàn bà sự an toàn tuyệt đối, hơn cả tình yêu, hơn cả đàn ông. Vì tiền không biết phản bội, tiền cũng không một sáng bỏ rơi ta nếu ta biết giữ gìn. Nếu tự sức có nhiều thì quá tốt, mà nếu chỉ có thể kiếm ít cũng nhất định phải kiên trì. Vì chỉ khi có tiền, đàn bà mới có tiếng nói, càng có nhiều tiền sẽ càng được coi trọng. Tiền là sức mạnh của đàn bà. Không có tiền, đàn bà vốn chỉ yếu đuối trước người khác. Thực tế là vậy, đôi khi phũ phàng cũng là vậy.

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Tiền là sức mạnh của phụ nữ. Không có tiền, phụ nữ vốn chỉ yếu đuối trước người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có nhiều tiền nhưng phải là tiền sạch, tiền do chính mình kiếm ra. Khả năng kiếm tiền của đàn bà sẽ quyết định khí chất và bản lĩnh. Đàn bà giỏi giang không phải là kiếm được nhiều tiền bằng mọi cách, mà là biết giá trị của đồng tiền tương xứng với những gì mình bỏ ra. Đàn bà không nên thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế, phải biết mình có giá trị thế nào.

Nhan sắc

Đàn bà là phái đẹp thì nhất định phải đẹp. Khi chưa lấy chồng, đàn bà đẹp ngây ngô tươi sáng. Khi đã có gia đình, đàn bà đẹp đằm thắm son sắt. Khi ly hôn, đàn bà đẹp kiên cường bản lĩnh. Đàn bà, dù ở độ tuổi nào, địa vị nào, tình cảnh nào thì nhất định đều phải đẹp. Nhan sắc với đàn bà là thứ có càng nhiều càng có lợi.

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Đàn bà là phái đẹp thì nhất định phải đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Không hẳn vì cuộc đời này chỉ toàn ưu ái đàn bà đẹp, nhưng có nhan sắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đôi khi, đẹp cũng là một loại tài năng, hưởng một sự ưu ái riêng. Vì vậy, mỗi ngày đều phải khiến mình xinh đẹp hơn. Nếu bạn không đủ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì hãy khiến khối óc và tâm hồn của mình là nơi đàn ông trầm trồ ngưỡng mộ. Nếu bạn được ưu ái nhan sắc, thì càng phải khiến mình đẹp từ lời ăn tiếng nói đến đối nhân xử thế. Nếu bạn chưa thể đẹp, phải hiểu chỉ là bạn chưa cố gắng chăm chút chính mình.

Và phải nhớ, một người đàn bà đẹp và biết cách làm mình đẹp hơn không bao giờ thua thiệt.

Sức khỏe

Sức khỏe là vàng, quý giá và một khi mất sẽ không bao giờ có lại lần hai. Đừng đánh cược sức khỏe của mình với những công thức làm đẹp vô ích và đầy nguy hại. Nhan sắc vóc dáng với đàn bà quan trọng thật, nhưng sẽ không có nghĩa lý gì khi ta không có sức khỏe.

4 thứ không bao giờ là thừa với đàn bà, có càng nhiều càng tốt - Ảnh 3
Nhan sắc vóc dáng với đàn bà quan trọng thật, nhưng sẽ không có nghĩa lý gì khi ta không có sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của chúng ta khi trẻ dẻo dai nhưng đến khi thời gian trôi qua ta sẽ phải trả giá dần dần cho những tháng năm không biết chăm sóc cơ thể. Đến khi sức khỏe dần rời xa ta, thì dù có nhan sắc, có tiền bạc cũng không mua được. Vì vậy, từ hôm nay nhất định phải cố gắng rèn luyện cơ thể. Khi bạn có sức khỏe thì tháng ngày cũng sẽ dài rộng hơn, xinh đẹp hơn.

Độc lập

Đàn bà độc lập không bao giờ là vô ích. Đàn bà độc thân, độc lập tự mình hạnh phúc và giàu có, tự mình cố gắng và nỗ lực. Đàn bà lấy chồng, độc lập là khi sắm vai một hậu phương chồng nể trọng, có tiền có tiếng nói có cả địa vị trong nhà. Đàn bà ly hôn, độc lập sẽ là một sự lựa chọn cần thiết, cùng con hạnh phúc hiện tại. Độc lập với đàn bà chỉ có lợi, không bao giờ thừa.

4 thứ không bao giờ là thừa với đàn bà, có càng nhiều càng tốt - Ảnh 4
Độc lập với đàn bà chỉ có lợi, không bao giờ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, đàn bà độc lập luôn quyến rũ và đầy thu hút. Khi đàn bà sẵn có một thế giới xinh đẹp mà không cần một người đàn ông nào thì chắc chắn sẽ có vô vàn người muốn có được.

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