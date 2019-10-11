Bữa cơm gia đình luôn là thời điểm vợ chồng gần gũi, lắng nghe và chia sẻ với nhau về chuyện trong ngày. Đó còn là lúc chồng thể hiện tình yêu dành cho vợ qua cách thưởng thức những món vợ nấu, dành thời gian để ăn uống cùng vợ.

Nếu chồng bạn có những thói quen này thì anh ấy chính là người đàn ông chung thủy “hiếm hoi” ở thời đại “bùng nổ ngoại tình” này…

Bởi chồng thương vợ biết để có một bữa cơm chiều, vợ đã cho vào đó bao tình yêu và công sức. Tâm tư vợ khi nấu những món chồng thích, đợi cơm chồng sau giờ làm đều đặc biệt ý nghĩa. Anh ấy không muốn vợ một mình với bàn cơm trống vắng, càng không muốn vợ buồn vì hành động vô tâm của mình.

Một người đàn ông thương vợ thì dù bận rộn thế nào, có bè bạn rủ rê lôi kéo, anh ấy vẫn một mực về nhà ăn cơm vợ nấu. Chỉ khi có việc đột xuất, không thể hủy bỏ, người chồng yêu vợ mới đành ăn cơm bên ngoài.

Và vì yêu vợ nên đàn ông thủy chung luôn thấy những món ăn vợ nấu rất ngon, dù đi đâu cũng thèm cơm vợ nấu.

Chia sẻ việc nhà với vợ

Người đàn ông một lòng với vợ sẽ không xem việc nhà là trách nhiệm của riêng vợ. Anh ấy xem đó là nhiệm vụ của cả hai vợ chồng, phải gánh vác và chia sẻ cùng nhau. Chuyện nhỏ để vợ làm, chuyện lớn để chồng làm. Ngay cả việc chăm con, thay bỉm cho con, lau dọn toilet người chồng này cũng sẵn sàng làm.

Hơn hết, anh ấy luôn để ý đến tâm trạng và sức khỏe của vợ. Anh ấy không muốn vợ vướng trầm cảm vì làm việc nhà, chỉ muốn giúp vợ thấy thoải hơn. Đây là kiểu đàn ông trách nhiệm, hết lòng vì vợ.

Luôn nắm tay vợ nơi đông người

Đàn ông chung thủy luôn nắm tay vợ khi ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Nắm tay là một hành động đơn giản nhưng lại thể hiện một tình yêu đủ lớn của đàn ông dành cho vợ. Lúc yêu nhau, cái nắm tay có khi chẳng đủ thể hiện tình yêu nồng cháy lúc ấy. Nhưng đi đã là vợ chồng, bên nhau qua tháng năm, thì cái nắm tay lại là hành động thể hiện tình cảm chẳng vơi cạn.

Nhiều đàn ông sau kết hôn dần quên đi những hành động lãng mạn, nhưng đàn ông thủy chung thì vẫn giữ những thói quen yêu thương dành cho vợ. Họ nắm tay vợ đi bất cứ đâu, cho vợ cảm giác an toàn, nhắc vợ rằng họ vẫn yêu vợ như ngày đầu. Và cái nắm tay đơn giản nhưng kiên định không rời đó đủ minh chứng cho tình yêu bền vững của vợ chồng.

Đây cũng là hành động chứng minh rằng đàn ông không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì trước vợ. Dù là gặp ai, anh ấy cũng muốn giới thiệu vợ, đều muốn vợ biết rõ về các mối quan hệ xung quanh. Hơn nữa, một cái nắm tay không rời của đàn ông cũng thể hiện rằng vợ là niềm tự hào của anh ấy.

Sẵn sàng xin lỗi, ngay cả khi bản thân không sai

Với đàn ông chung thủy, quan trọng nhất là cảm xúc của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự tôn của đàn ông rất lớn, rất ít khi họ chịu nhận sai với bất cứ ai. Nhưng với người phụ nữ đàn ông yêu thương, họ sẽ không ngại nhận lỗi. Khi những mâu thuẫn, tranh cãi đã qua, điều họ muốn chỉ là vợ chồng có thể thoải mái với nhau. Bởi thế, họ có thể nén nhịn những điều không hài lòng, để dỗ dành vợ. Một người đàn ông thương vợ vốn không cần thắng thua với vợ. Anh ấy sẵn sàng nói xin lỗi, ngay cả khi anh ấy không sai, chỉ để là người mở lối cho bình yên của hai vợ chồng.

Bởi với đàn ông chung thủy, quan trọng nhất là cảm xúc của vợ. Anh ấy không muốn thấy vợ buồn phiền, thất vọng về mình.