4 sự thật trần trụi, đáng sợ nhất về những người đàn ông ngoại tình

Phụ nữ yêu 17/06/2019 17:36

Dưới đây là những sự thật đắng ngắt về đàn ông ngoại tình, phụ nữ dù muốn hay không cũng phải tin.

Phụ nữ dù khờ dại đến mấy cũng đừng mù quáng tin vào lòng chung thủy của đàn ông. Bởi lẽ, đàn ông nếu thật lòng yêu thương vợ thì đã không để cô ấy phải ngờ vực mình.

4 sự thật trần trụi, đáng sợ nhất về những người đàn ông ngoại tình - Ảnh 1
Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng dù vẫn yêu vợ thương con nhưng do bản tính tham lam, ham của lạ nên họ mới cặp kè với đàn bà khác sau lưng vợ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông ngoại tình vì bản tính tham lam

Nếu nghĩ rằng chỉ khi hôn nhân trục trặc, khi tình cảm vợ chồng phai nhạt đàn ông mới đi ngoại tình thì bạn đã nhầm. Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng dù vẫn yêu vợ thương con nhưng do bản tính tham lam, ham của lạ nên họ mới cặp kè với đàn bà khác sau lưng vợ.

Chỉ khi bị vợ phát hiện may ra họ mới dừng lại, nếu không mối quan hệ lén lút ấy sẽ kéo dài mãi.

4 sự thật trần trụi, đáng sợ nhất về những người đàn ông ngoại tình - Ảnh 2
Những ông chồng tự biến mình thành người đàn ông đáng thương nhằm lấy được tình cảm của kẻ thứ ba nhẹ dạ - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông ngoại tình luôn kể xấu vợ

Chẳng đàn ông ngoại tình nào dại dột bảo rằng gia đình mình đang rất hạnh phúc. Họ luôn “than nghèo kể khổ”, dùng những lời xấu xa nhất để kể về người vợ đầu ấp tay gối của mình, để tự biến mình thành người đàn ông đáng thương nhằm lấy được tình cảm của đối phương.

Đây chính là chiêu bài đàn ông có vợ nào cũng dùng để dụ dỗ những cô nàng độc thân bước chân vào mối tình ngoài chồng ngoài vợ đầy sai trái.

4 sự thật trần trụi, đáng sợ nhất về những người đàn ông ngoại tình - Ảnh 3
Nhân tình nào biết đấy chỉ là những lời hứa suông cốt khiến họ tin vào tình yêu gian trá, điêu ngoa - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông ngoại tình rất tâm lý

Vì đã có vợ, đã từng trải qua giai đoạn cưa cẩm, tán tỉnh nên đàn ông có gia đình hiểu rõ tâm lý phụ nữ. Họ biết phái yếu dễ mềm lòng trước những lời mật ngọt, những hẹn ước trăm năm. Vậy nên, đàn ông không tiếc lời thề non hẹn biển, hứa sẽ yêu mãi, sẽ ly dị vợ để cưới nhân tình làm vợ, hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy.

Nhân tình nào biết đấy chỉ là những lời hứa suông cốt khiến họ tin vào tình yêu gian trá, điêu ngoa mà dấn thân hết mình.

4 sự thật trần trụi, đáng sợ nhất về những người đàn ông ngoại tình - Ảnh 4
Phụ nữ cặp kè với đàn ông có vợ đừng bao giờ chờ đợi một cái kết đẹp với chiếc nhẫn trên ngón tay áp út - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng đòi hỏi đàn ông ngoại tình lòng thủy chung

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ vụng trộm đàn ông đã xác định đấy chỉ là chuyện tình ngắn hạn. Một khi đã chán ngán, đã được thỏa mãn và tìm thấy “con mồi” khác hấp dẫn hơn họ sẽ phủi tay mà vứt bỏ nhân tình ngay lập tức. Phụ nữ cặp kè với đàn ông có vợ đừng bao giờ chờ đợi một cái kết đẹp với chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Bởi nếu có trách nhiệm, yêu bạn thật lòng thì họ đã không để bạn trở thành kẻ thứ ba.

Cũng thế, dù có chiếm được anh ấy là của riêng mình, khiến vợ chồng họ ly hôn thì kẻ thứ ba cũng đừng mơ anh ta sẽ thủy chung với bạn cả đời. Yêu và cưới đàn ông bội bạc làm chồng, đàn bà sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm tai hại của mình bằng nửa đời bất hạnh, bi ai.

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