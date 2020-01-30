4 sự thật mười mươi các cặp vợ chồng ở ngưỡng 35 bắt buộc phải biết để hôn nhân hạnh phúc

Phụ nữ yêu 30/01/2020 15:23

Bước qua tuổi 35, các cặp vợ chồng nhất định phải khắc cốt ghi tâm những điều dưới đây để có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cãi nhau to đến mấy vẫn làm lành trong chốc lát.

Khi kết hôn, cả đàn ông lẫn phụ nữ chỉ mong có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau cả đời. Thế nhưng, nếu chưa biết được 4 sự thật đắt giá này trước ngưỡng 35 bạn sẽ khó lòng toại nguyện...

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Vợ chồng cùng chung súc chung lòng thì việc khó đến mấy cũng có thể làm được - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cần nhất quán quan điểm

Người xưa có câu “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, chỉ cần vợ chồng cùng chung súc chung lòng thì việc khó đến mấy cũng có thể làm được.

Vậy nên, khi vợ chồng giận hờn, mâu thuẫn hai bạn cần ngồi lại với nhau để thảo luận và đưa ra phương án cuối cùng, cách giải quyết thấu đáo nhất. Nếu chồng hay vợ sai thì phải nói lời xin lỗi, tự nhủ lòng không bao giờ tái phạm.

Cũng vậy, trong phương pháp nuôi dạy con cái, cả hai cần thống nhất để con hiểu rằng thông thể ăn vạ ai. Nhờ thế, trẻ lớn lên sẽ tự lập, bản lĩnh và sống có trách nhiệm, không làm điều gì khiến mẹ cha thất vọng.

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Nếu cứ ngờ hoặc, nghi kỵ nhau thì sớm muộn hôn nhân cũng sẽ rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tin tưởng bạn đời

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả lòng tin, sự tín nhiệm mới có thể cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ ghen tuông mù quáng, ra sức kiểm soát chồng mọi lúc mọi nơi vì sợ bị cắm sừng.

Cũng vậy, một người đàn ông thương vợ sẽ không ngờ vực lòng chung thủy của bạn đời. Họ hiểu rằng, muốn vợ tin tưởng mình thì trước tiên người chồng cần đặt trọn lòng tin nơi người phụ nữ của mình.

Nếu cứ ngờ hoặc, nghi kỵ nhau thì sớm muộn hôn nhân cũng sẽ rạn nứt, vợ chồng ly tán là chuyện khó tránh khỏi.

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Ai cũng có những ưu và nhược điểm, cũng có những thói xấu khiến đối phương khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ trích yếu điểm của bạn đời

Dù có tài giỏi, khôn ngoan đến mấy thì chẳng ai hoàn hảo. Ai cũng có những ưu và nhược điểm, cũng có những thói xấu khiến đối phương khó chịu.

Thay vì bới móc, chửi rủa hay phàn nàn về những khiếm khuyết, bạn cần học cách chấp nhận những khác biệt và chung sống hòa bình với chúng.

Nếu cứ càm ràm về những điều mà chính bản thân bạn biết chắc là không thể thay đổi từ ngày này sang tháng nọ thì đối phương sẽ chán ngán đến mức chẳng muốn về nhà.

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Hôn nhân giống như một mầm cây, nếu không chăm bón, vun trồng ắt sẽ héo mòn - Ảnh minh họa: Internet

Không ngừng chinh phục đối phương

Nếu nghĩ rằng đối phương đã là vợ, là chồng của mình mà ngưng dành sự yêu thương, quan tâm cho họ thì bạn sẽ khiến hôn nhân nhanh chóng nguội lạnh. Hôn nhân giống như một mầm cây, nếu không chăm bón, vun trồng ắt sẽ héo mòn.

Một buổi hẹn hò bất ngờ, một món quà chẳng nhân dịp gì hay một cái ôm bất chợt từ phía sau và cả những lời yêu ngọt ngào chính là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa hạnh phúc.

4 khác biệt giữa đàn ông tốt và đàn ông tồi, phụ nữ nhất định phải biết!

4 khác biệt giữa đàn ông tốt và đàn ông tồi, phụ nữ nhất định phải biết!

Trong khi người đàn ông tồi luôn khiến vợ phải lo lắng, bất an thì đàn ông tốt sẽ đáng tin cậy đến mức mỗi lời họ nói ra đều có giá trị hơn cả một bản hợp đồng.

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Từ khóa:   đàn ông thương vợ phụ nữ khôn ngoan cuộc sống hôn nhân

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