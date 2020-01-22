3 đặc điểm của đàn ông bất tài vô dụng, phụ nữ nên tránh xa kẻo khổ cả đời

Một người đàn ông bất tài vô dụng sẽ có những đặc điểm dưới đây, chị em hãy tránh càng xa càng tốt.

Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, người chồng luôn được mặc định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, chăm sóc yêu thương vợ con chu đáo. Thế nhưng, nếu lấy phải người đàn ông bất tài , không có tiền đồ thì phụ nữ sẽ bất hạnh một đời.

Vậy nhưng, một người đàn ông vô dụng lại rất thích tỏ ra ta đây giàu có, lắm của nhiều tiền. Dù có mức lương khiêm tốn nhưng họ lại luôn tỏ ra “nghèo sang chảnh” khi khoác lên mình loạt hàng hiệu đắt tiền để bằng bạn bằng bè. Dẫu rằng, sau đấy họ sẽ phải trả nợ cả năm cũng chưa hết.

Một người đàn ông có thực lực sẽ chẳng bao giờ khoe khoang về những gì mình đang có. Thậm chí, họ là người khiêm tốn, chẳng hơn thua hay kèn cựa với ai.

Nếu là một người phụ nữ thông minh bạn hãy hiểu rằng, một người đàn ông tử tế sẽ biết cách hoạch định tương lai, sắp xếp cuộc sống và quản lý tài chính khoa học. Nhờ thế không chỉ có khoản tiền tiết kiệm để khởi nghiệp, họ còn là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương trong nay mai.

Chàng nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người, đã giàu có nên có quyền xem thường những người nghèo khổ - Ảnh minh họa: Internet

Mới có được chút thành tựu đã hống hách, ngang ngược

Một người đàn ông khôn ngoan luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để vươn lên trong sự nghiệp, chiến thắng chính mình. Họ chẳng bao giờ hài lòng với thực tại, càng không ngủ quên trên chiến thắng. Nhờ thế, càng chăm chỉ lao động họ càng thành công ngoài mong đợi.

Ngược lại, người đàn ông nông cạn “thùng rỗng kêu to” chỉ cần có chút thành tựu đã lên mặt với đời, chẳng xem ai ra gì. Họ nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người, đã giàu có nên có quyền xem thường những người nghèo khổ.

Lấy người đàn ông tự phụ này làm chồng, phụ nữ không chỉ phải chịu ánh mắt ái ngại của người đời mà chính họ cũng sẽ phải khổ theo chồng.

Phụ nữ hãy tránh xa những người đàn ông muốn có tiền nhưng lười lao động - Ảnh minh họa: Internet

Không có chí tiến thủ, lười nhác

Rất nhiều phụ nữ sẵn lòng lấy người đàn ông tay trắng, nghèo khổ nhưng có chí tiến thủ, sống trách nhiệm làm chồng. Dù biết rằng mình sẽ phải cùng chồng đầu tắt mặt tối, làm việc cật lực để gầy dựng tương lai nhưng chỉ cần đồng cam cộng khổ thì vợ chồng ắt có ngày khấm khá.

Với những người đàn ông chỉ nói chuyện đao to búa lớn, muốn có tiền nhưng lại lười lao động, dễ dàng nhụt chí trước khó khăn, thất bại thì bạn hãy tránh xa. Bởi lẽ, nếu người đàn ông không thể cho bạn cảm giác an toàn thì chắc chắn cuộc sống hôn nhân khó lòng an ổn.