4 lời KHẨU NGHIỆP phụ nữ chớ dại thốt ra kẻo tổn hao phúc khí, gánh nghiệp báo nặng nề

Phụ nữ yêu 21/01/2020 17:45

Dưới đây là những lời khẩu nghiệp phụ nữ chớ dại thốt ra khỏi miệng kẻo tổn hao phúc khí, vận may tránh xa, xui xẻo ập xuống đầu.

Là phụ nữ, dù khôn hay dại thì những ngày đầu năm đừng dại thốt ra những lời khẩu nghiệp này kẻo phạm phải kiêng kỵ ngày Tết, mất hết phúc đức, nghiệp báo trả cả năm không hết.

loi khau nghiep 1

Không muốn tổn hao phúc khí những ngày Tết, phụ nữ chớ dại thốt ra những lời khẩu nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

“Ăn mặc kiểu gì thế kia?"

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, ngày đầu năm mới phụ nữ phúc đức chỉ nên nói lời hay ý đẹp, chớ dại phạm phải tội khẩu nghiệp bởi những lời vô duyên.

Mỗi người đều có gu ăn mặc riêng, miễn sao trang phục gọn gàng, phù hợp và chính họ cảm thấy thoải mái là được. Nếu là một người phụ nữ thông minh, bạn đừng vội chê bai, dè bỉu cách ăn mặc của người khác kẻo dẫu có phủ vàng lên người thì bạn vẫn bị người khác chán ghét bởi quá nông cạn.

“Dạo này béo ra đấy, bớt ăn lại đi”

Việc chê bai, phán xét vóc dáng, vẻ ngoài của người khác chẳng thể làm bạn trở nên xinh đẹp hơn mà còn khiến bạn mất hết phúc khí. Hãy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, họ sẽ xấu hổ như thế nào khi bị chê bai giữa chốn đông người, trong những ngày đầu xuân năm mới.

Thay vào đấy, bạn có thể giới thiệu thực đơn giảm cân hay bí quyết để xuống cân mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe cho đối phương.

“Bao giờ lấy chồng''

Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người, chuyện tình cảm là chuyện riêng tư nên tốt nhất bạn không nên hỏi những câu hỏi liên quan đến việc cưới xin của người khác.

Đặc biệt, phụ nữ muốn tích đức cũng đừng vạ miệng mà thốt ra những lời chướng tai gai mắt như “sắp thành bà cô già rồi đấy, lo lấy chồng đi chứ không lại ế chổng ế chơ”, “chắc không ai thèm lấy”… kẻo năm sau khi bạn đến chúc Tết họ sẽ chẳng thèm tiếp chuyện.

“Lương tháng được bao nhiêu”

Cũng như chuyện tình cảm, thu nhập bao nhiêu mỗi tháng là việc của người khác. Bạn có quyền tò mò nhưng đừng mở miệng hỏi “làm mỗi tháng được bao nhiêu, chắc nhiều lắm nhỉ” kẻo rước nghiệp vào thân.

Có nhiều người dù thu nhập rất cao nhưng luôn cố ý nói thấp hơn con số thực tế để những người họ hàng, làng xóm không xem mình là “mỏ vàng” mỗi khi khó khăn đều tìm đến vay mượn. Bởi lẽ, trước những người vô duyên họ chẳng việc gì phải nói thật để rước phiền toái vào người.

Những kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê đắm, ai cứng rắn đến mấy cũng phải xiêu lòng!

Những kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê đắm, ai cứng rắn đến mấy cũng phải xiêu lòng!

Đây chính là những mẫu phụ nữ hấp dẫn nhất, khiến đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng bị mê hoặc mà chẳng cần bất cứ chiêu thức nào để rù quến.

Xem thêm
Từ khóa:   kiêng kỵ ngày tết phụ nữ khôn ngoan tội khẩu nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 39 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này