3 việc chỉ ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ mới làm được, chồng vô tâm hãy tự thấy xấu hổ!

Phụ nữ yêu 23/01/2020 05:59

Dưới đây là những việc chỉ người đàn ông thương vợ, một lòng một dạ với gia đình mới có thể làm được, đàn ông tệ bạc luôn làm điều ngược lại…

Muốn biết một người đàn ông thương vợ hay không, bạn chỉ cần kiểm chứng bằng 3 việc này là đủ, không hơn không kém.

3 việc chỉ ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ mới làm được, chồng vô tâm hãy tự thấy xấu hổ! - Ảnh 1
Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng đến phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn giữ khoảng cách với người khác giới

Đúng như câu nói “kẻ thứ ba chỉ có thể chen chân khi bạn cho họ cơ hội”, một người đàn ông trăng hoa sẽ hớn hở vui mừng mà rước tiểu tam vào nhà để tận hưởng cảm giác vụng trộm ngoài vợ ngoài chồng. Họ mặc vợ tổn thương đau khổ vẫn chẳng bận tâm, chỉ biết nghĩ cho sự ích kỷ của mình.

Ngược lại, một người đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng đến phụ nữ khác, càng không đáp lại những mồi chài của phụ nữ lẳng lơ. Bởi lẽ, với họ, chẳng ai có thể so sánh với vợ, người đầu ấp tay gối, đến với họ bằng tấm chân tình.

2. Không ngại để bạn kiểm tra điện thoại

Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng dù có là vợ chồng thì hai người vẫn là hai cá thể riêng biệt, vẫn có quyền tự do riêng tư của mình. Đàn ông hoàn toàn có quyền đòi hỏi vợ tôn trọng sự riêng tư ấy thông qua việc không để bạn đời được tự ý kiểm tra điện thoại, mạng xã hội hay tin nhắn của anh ấy.

Thế nhưng, khi người chồng thoải mái để vợ kiểm tra điện thoại mà chẳng hề nao núng, xem đấy là việc chẳng có gì to tát thì bạn có thể tin tưởng chàng vô điều kiện.

3. Đi đâu cũng thông báo với vợ

Nếu một người đàn ông chung thủy luôn cố gắng trở về nhà sớm nhất có thể sau giờ tan tầm để được gặp vợ, được cùng vô ấy vun vén cho bữa cơm gia đình thì đàn ông vô tâm sẽ thấy hứng thú với việc la cà quán xá, gặp gỡ bạn bè.

Thậm chí, có những người chồng thẳng tay tắt máy khi vợ gọi điện thoại để không bị làm phiền, không bị nhắc giờ về dẫu vợ đang đứng ngồi không yên vì lo lắng.

Trái lại, người chồng thương vợ dù đi đâu cũng thông báo với bạn đời. Café với bạn bè, uống dăm chai bia với đồng nghiệp hay về muộn họ cũng sẽ báo trước để vợ không bất an.

Lấy được người đàn ông có đủ 3 đặc điểm này cả đời bạn sẽ chẳng bao giờ phải tìm cách giữ chồng, càng không phải nước mắt đầm đìa đi đánh ghen bởi trong lòng anh ấy chỉ có mỗi bạn. 

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