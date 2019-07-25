4 lý do khiến gái trẻ mê mệt đàn ông đã ly hôn, dù biết sẽ khổ, chịu không ít thiệt thòi

Phụ nữ yêu 25/07/2019 15:53

Dẫu biết yêu hay lấy đàn ông ly hôn sẽ chịu vô số thiệt thòi, tủi hờn nhưng không ít cô gái trẻ vẫn bất chấp tất cả là vì điều này.

Đây là lý do khiến đàn ông ly hôn luôn hấp dẫn trong mắt gái còn son, khiến họ bỏ ngoài tai miệng đời để chạy theo tiếng gọi của trái tim mình.

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Vì đã từng đổ vỡ nên đàn ông ly hôn trân trọng tình cảm hiện tại, không bông đùa, bỡn cợt nên được phụ nữ say mê như điếu đổ - Ảnh minh họa: Internet

1. Nghiêm túc trong chuyện tình cảm

Vì đã từng đổ vỡ hôn nhân, đã đánh mất hạnh phúc trong quá khứ nên đàn ông ly hôn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Họ không đùa cợt tình cảm của bất cứ ai, không lợi dụng thân xác, càng không xem ái tình là trò đùa.

Một người đàn ông nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cho mình cảm giác an toàn, bình yên chính là điều mọi phụ nữ cần.

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Sự từng trải, kinh nghiệm sống khiến đàn ông một đời vợ trở nên đáng tin cậy trong mắt những cô nàng còn son - Ảnh minh họa: Internet

2. Vốn sống phong phú, hiểu biết rộng

Yêu một người đàn ông đã có một đời vợ, dù phải chịu điều tiếng, mang danh người đến sau nhưng những cô nàng bản lĩnh không hề sợ hãi. Bởi lẽ, khi kề cận người đàn ông ấy họ có được sự bảo bọc, chở che, đối phương là cây tùng cây bách để mình tựa nương.

Sự từng trải, kinh nghiệm sống và những bài học trong quá khứ sẽ giúp anh ấy luôn trân trọng hiện tại, nuông chiều người phụ nữ của mình.

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Hãy nhớ rằng, tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ khiến cuộc sống của ta dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

3. Có sự nghiệp ổn định

Đàn ông ly hôn thường ở ngưỡng tuổi trung niên, khi đã có những tháng ngày “trầy da tróc vảy” gầy dựng sự nghiệp. Họ nếm trải thất bại, thức khuya dậy sớm để khởi nghiệp và không ngừng lo toan để cải thiện đời sống vật chất, phát triển cơ ngơi mình đang có.

Sau ly hôn, đàn ông một đời vợ đã có kinh tế ổn định, vị thế chốn công sở. Đừng nghĩ phụ nữ trẻ tuổi mê tiền nên mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương với đàn ông từng ly hôn. Hãy nhớ rằng, tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ khiến cuộc sống của ta dễ chịu hơn rất nhiều.

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Họ biết cách yêu chiều bạn tình khi lên giường, biết cách làm đối phương hạnh phúc đê mê - Ảnh minh họa: Internet

4. Chiều chuộng đối phương trên giường

Nếu những anh chàng mới lớn chỉ chú tâm đến việc làm thế nào để bản thân được thỏa mãn chuyện gối chăn, mặc kệ cảm xúc của đối phương thì đàn ông một đời vợ không như thế. Họ biết cách yêu chiều bạn tình khi lên giường, biết cách làm đối phương hạnh phúc đê mê và cùng nhau tận hưởng những phút giây cuồng nhiệt.

Yêu chiều người phụ nữ của mình trong cuộc sống lẫn chuyện gối chăn chính là thứ bùa mê thuốc lú khiến bất cứ cô nàng nào một khi đã yêu sẽ khó lòng rời bỏ đàn ông một đời vợ. 

Cả đời phụ nữ chỉ mong được nghe chồng hỏi 3 câu này, tiếc rằng hiếm đàn ông nào làm được

Cả đời phụ nữ chỉ mong được nghe chồng hỏi 3 câu này, tiếc rằng hiếm đàn ông nào làm được

Phụ nữ lấy chồng, dẫu làm vợ, làm mẹ, kiếm tiền có cực khổ đến mấy thì chỉ cần nghe chồng hỏi 3 câu này họ đã thấy hạnh phúc, mãn nguyện vì biết rằng mình nhận được sự trân trọng từ bạn đời.

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Từ khóa:   đàn ông bỏ vợ

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