4 điều chồng phải răm rắp nghe lời vợ nếu không cả đời nghèo hèn, thất bại

Dưới đây là những điều chồng phải răm rắp nghe theo vợ, nếu trái lời chắc chắn cả đời đàn ông không thể thành công, giàu có càng không.

Nếu đứng trước những bất hòa, xung đột mẹ chồng nàng dâu người chồng hãy luôn là người đứng giữa thay vì nghiêng về bên vợ hay mẹ. Hãy để hai người phụ nữ tự giải quyết vấn đề của mình, việc bạn bênh vực ai cũng khiến người còn lại buồn phiền, từ đấy mối quan hệ càng thêm căng thẳng, khó lòng hòa hợp.

Người xưa có câu “rể là khách, dâu là con” để nói rằng những người mẹ vợ luôn đối xử với con rể như khách, quan tâm, ngọt nhạt để con rể thương con gái mình. Trong khi đó, mẹ chồng luôn đối xử với con dâu một cách sòng phẳng, thẳng thắn, đôi khi căn rặn từng điều còn hơn với con cái trong nhà. Đấy chính là lí do vì sao mẹ chồng nàng dâu là một mối quan hệ nhạy cảm nhất.

Đàn ông nên nhớ rằng, gia đình là của hai vợ chồng, con cái là con chung, ai cũng có trách nhiệm vun vén chăm sóc chứ không riêng gì phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

2. Không đổ hết trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái lên đầu vợ

Rất nhiều đàn ông nghĩ rằng họ đã đi làm kiếm tiền, đã vất vả để chăm lo cho kinh tế của gia đình nên khi về nhà là lúc họ được nghỉ ngơi, được phục vụ, được cung phụng. Đàn ông tự cho mình được quyền hưởng thụ trong khi vợ họ sau giờ tan tầm lại phải ôm hàng đống việc nhà vào người. Chưa kể nàng còn phải chăm sóc con cái, dạy dỗ con từng chút một.

Là một người chồng, nếu đang có những tư duy nhỏ mọn trên bạn hãy dẹp bỏ ngay. Đàn ông nên nhớ rằng, gia đình là của hai vợ chồng, con cái là con chung, ai cũng có trách nhiệm vun vén chăm sóc chứ không riêng gì phụ nữ. Trong việc dạy con, vợ chồng cần có sự thống nhất, dành cho bé tình yêu thương vô hạn để con lớn lên trong mái ấm an yên.

Sau khi kết hôn phụ nữ thích được nhận những món quà thiết thực, mang tính ứng dụng cao - Ảnh minh họa: Internet

3. Hãy cố gắng chọn món quà vợ thích, đừng tặng quà cho có

Thuở đang yêu đàn ông thường tặng quà cho người phụ nữ của họ mỗi khi có dịp, những món quà phù phiếm, sang trọng hay cực dị để gây ấn tượng với một nửa của mình. Thế nhưng, sau khi kết hôn phụ nữ thích được nhận những món quà thiết thực, mang tính ứng dụng cao hơn là những món đồ chỉ để ngắm.

Khi mua quà tặng vợ, những ông chồng hãy đặt tâm trí thật nhiều để có thể chọn món quà khiến nàng sáng bừng mắt khi nhìn thấy thay vì tiu ngỉu lườm bạn vì đã quá hoang phí với món đồ vô dụng.

­4. Được uống rượu, nhưng không được uống say

Phụ nữ có thể dễ dàng khuyên chồng bỏ thuốc lá nhưng rất khó để anh ấy bỏ rượu bia. Với đàn ông, việc uống vài ly bia cùng nhau không chỉ để cho vui mà còn là cách họ xây dựng mới quan hệ, bàn công việc hay tìm kiếm những người bạn chân thành.

Đàn ông uống rượu cũng được, uống bia cũng được nhưng hãy biết điểm dừng. Hãy đảm bảo rằng mình có đủ sự tỉnh táo để an toàn trở về nhà, để vợ an tâm rằng chồng mình không vì mất đi lý trí mà lên giường với đàn bà khác.