4 điều chồng cần nói ngay với vợ vì càng giấu càng sớm rạn nứt hôn nhân

Phụ nữ yêu 17/06/2021 14:02

Hôn nhân rạn nứt khó lòng cứu vãn, khiến cho gia đình con cái không tránh khỏi đau khổ. Do đó, đây là 4 việc mà chồng cần nói ngay với vợ để tránh bất hòa, sứt mẻ tình cảm vợ chồng.

Nếu vẫn đang giấu vợ những điều dưới đây đàn ông hãy nói ngay với cô ấy. Càng che đậy, càng ra sức phủ nhận bạn càng tự khiến hôn nhân rạn nứt, khó lòng cứu vãn.

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Chồng giấu kín những khó khăn mình đang trải qua sẽ khiến phụ nữ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

1. Khó khăn tài chính

Cuộc sống hôn nhân với áp lực phải kiếm đủ tiền nuôi vợ con, phải kiếm được nhiều tiền hơn vợ để không bị mất mặt khiến đàn ông vô cùng căng thẳng. Thế nên, khi gặp khó khăn trong công việc, thu nhập giảm sút những người chồng thường giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn và âm thầm tìm cách đối phó.

Họ qua mặt vợ để vay mượn bên ngoài đắp vào khoản thiếu hụt, giấu kín những khó khăn mình đang trải qua mà không hề nghĩ rằng điều đó sẽ khiến phụ nữ tổn thương. Cô ấy sẽ nghĩ rằng chồng không tôn trọng mình, không tin tưởng nên mới giấu nhẹm mọi chuyện.

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Nếu vợ làm điều gì khiến mình buồn phiền đàn ông cứ thẳng thắn góp ý - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi vợ làm mình buồn lòng

Đã là vợ chồng, muốn ăn đời ở kiếp với nhau bạn cần thẳng thắn với những ưu và nhược điểm của đối phương. Nếu vợ làm điều gì khiến mình buồn phiền đàn ông cứ thẳng thắn góp ý, nói lên suy nghĩ của mình để cô ấy sửa đổi.

Việc cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, cố tỏ ra không chấp nhặt vô tình lại khiến những uất ức chất chứa lâu ngày, tạo nên ranh giới giữa vợ chồng.

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Đàn ông hãy mở lòng để tâm sự với vợ, dám chắc cô ấy sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích - Ảnh minh họa: Internet

3. Áp lực cuộc sống

Không chỉ chuyện tiền bạc, những mối quan hệ gặp trục trặc hay xảy ra mâu thuẫn với gia đình, bạn bè cũng khiến nam giới vô cùng căng thẳng. Những lúc như thế, đàn ông hãy mở lòng để tâm sự với vợ, dám chắc cô ấy sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích.

Nếu cứ tự mình gặm nhấm nỗi đau, cứ trưng ra bộ mặt cau có nhăn nhó mà không giải thích với vợ nguyên cớ thì cô ấy sẽ phát điên mất.

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Nếu muốn cùng thử những điều mới mẻ để hâm nóng tình cảm thì đàn ông hãy cứ khéo léo trao đổi với vợ - Ảnh minh họa: Internet

4. Khúc mắc trong chuyện gối chăn

Hòa hợp gối chăn sẽ giúp đời sống vợ chồng thăng hoa, hạnh phúc. Thế nên, nếu cảm thấy chuyện ái ân trở nên nhàm chán, nếu muốn cùng thử những điều mới mẻ để hâm nóng tình cảm thì đàn ông hãy cứ khéo léo trao đổi với vợ.

Dám chắc, người phụ nữ nào cũng vui vẻ đón nhận những “đòi hỏi” rất chính đáng ấy của chồng. Đừng dại giấu vợ chỉ vì nghĩ rằng sẽ khiến cô ấy buồn, bởi chính người vợ cũng thừa nhạy cảm để hiểu chất lượng đời sống tình dục của cả hai.

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