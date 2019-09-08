4 dấu hiệu cho thấy vợ chồng có duyên từ kiếp trước, kiếp này còn nợ nên tương phùng

Phụ nữ yêu 08/09/2019 16:30

Nếu bạn và đối phương có những dấu hiệu duyên tiền kiếp này, dám chắc kiếp trước 2 người đã từng có duyên nợ, vì vẫn chưa dứt nên kiếp này trời mới cho gặp lại.

Muốn biết mình và đối phương có duyên tiền kiếp hay không, bạn hãy kiểm chứng những dấu hiệu không thể bỏ qua dưới đây sẽ rõ.

duyen tiên kiep 1
Nhân sinh không thoát khỏi số kiếp luân hồi, cuộc gặp gỡ định mệnh hôm nay chính là sự kết nối đặc biệt đưa bạn đến với duyên tiền kiếp của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Có ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ

Dù cảm mến hay căm ghét thì ấn tượng mạnh mẽ bạn dành cho đối phương là dấu hiệu rõ ràng nhẩt chứng minh mối duyên tiền định của cả hai.

Bởi lẽ, ấn tượng đầu tiên có thể là “nhất kiến chung tình”, chỉ cần gặp một lần đã đem lòng yêu thương. Nó cũng có thể là thứ cảm xúc mãnh liệt, căm ghét cùng cực để bạn nhớ mãi về đối phương đúng như câu nói “oan gia ngõ hẹp”.

Chính nhờ thế mà hình ảnh của đối phương sẽ in sâu trong tâm trí bạn, sẽ khiến bạn phải nghĩ về họ mãi dù cả hai chỉ là người dưng nước lã.

Hãy nhớ, nhân sinh không thoát khỏi số kiếp luân hồi, cuộc gặp gỡ định mệnh hôm nay chính là sự kết nối đặc biệt mà số phận đã an bài.

duyen tiên kiep 2
Xuất hiện đúng thời điểm, vừa vặn với mong muốn, tâm tư tình cảm thì ắt cả hai sẽ nên duyên chồng vợ - Ảnh minh họa: Internet

2. Gặp gỡ ở tình huống không ngờ

Trong những lời Phật dạy có nói, “tu 10 năm mới được đi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối”. Vợ chồng gắn kết bên nhau không chỉ dựa vào tình yêu, trách nhiệm, lòng bao dung mà còn nhờ vào phúc phần, duyên nợ của mỗi người.

Bạn có thể yêu nhiều người, cảm mến nhiều người nhưng chỉ nguyện chung chăn gối với người cho mình cảm giác an toàn. Xuất hiện đúng thời điểm, không sớm không muộn, vừa vặn với mong muốn, tâm tư tình cảm thì ắt cả hai sẽ nên duyên chồng vợ.

duyen tiên kiep 3
Thay vì hằn học với bạn đời, bạn cần sống chan hòa, bao dung để trả được món nợ kiếp trước, kết thêm duyên lành cho kiếp này - Ảnh minh họa: Internet

3. Tâm đầu ý hợp

Một cặp vợ chồng có duyên tiền kiếp thường rất tâm đầu ý hợp. Họ hiểu rõ đối phương như hiểu chính mình, biết cách xoa dịu giận hờn, xua tan ghen tuông và có chung quan điểm sống. Nhờ thế, càng yêu thương nhau họ càng gắn kết bền chặt.

Nếu vợ chồng bạn không hòa hợp, cơm không lành, canh không ngọt cũng đừng vội bi quan. Thay vì hằn học với bạn đời, bạn cần sống chan hòa, bao dung để trả được món nợ kiếp trước, kết thêm duyên lành cho kiếp này.

duyen tiên kiep 4
Bạn sẽ chẳng thể giải thích được vì sao mình cứ bị hút chặt vào đối phương, dễ dàng chuyện trò, tâm sự đủ điều mà không hề e ngại, ngượng ngùng - Ảnh minh họa: Internet

4. Mới gặp mà như đã quen thân từ trước

Người xưa có câu “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” để nói đến những cặp vợ chồng có duyên tiền kiếp. Bạn sẽ chẳng thể giải thích được vì sao mình cứ bị hút chặt vào đối phương, dễ dàng chuyện trò, tâm sự đủ điều mà không hề e ngại, ngượng ngùng. Cảm giác thân quen ấy được lý giải là những cảm xúc, ký ức của kiếp trước vẫn in sâu trong tâm trí bạn.

Nếu đang có cuộc tình, cuộc hôn nhân như thế bạn nên học cách trân trọng để mãi hạnh phúc, an yên, không còn hối tiếc bất cứ điều gì mà tiền kiếp vẫn còn dang dở.

Chỉ cần hòa hợp 4 thứ này, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ quấn nhau như sam, hạnh phúc đến già

Chỉ cần hòa hợp 4 thứ này, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ quấn nhau như sam, hạnh phúc đến già

Vợ chồng muốn hôn nhân hạnh phúc, sống với nhau đến răng long đầu bạc chẳng cần bí quyết gì sao siêu, chỉ cần nắm được 4 điều này là đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   duyên tiền định lời phật dạy

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này