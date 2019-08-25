Chỉ cần hòa hợp 4 thứ này, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ quấn nhau như sam, hạnh phúc đến già

Phụ nữ yêu 25/08/2019 12:26

Vợ chồng muốn hôn nhân hạnh phúc, sống với nhau đến răng long đầu bạc chẳng cần bí quyết gì sao siêu, chỉ cần nắm được 4 điều này là đủ.

Chỉ cần hòa hợp được 4 điều này thì hôn nhân hạnh phúc, mái ấm an yên là thứ bạn sẽ nắm chắc trong tay.

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Sự hòa hợp trong tính cách là bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng chung sống trăm năm - Ảnh minh họa: Internet

1. Tính cách

Tất nhiên, bạn sẽ chẳng thể tìm thấy người bạn đời có tính cách giống hệt mình. Bởi lẽ, nếu quá giống nhau thì lắm khi cả hai lại chẳng thể chung sống lâu dài, không ai nhường nhịn ai đồng nghĩa với việc bạn đang tự khiến hôn nhân bế tắc.

Tuy nhiên, vợ chồng cần có những điểm chung, có sự hòa hợp trong tâm tính để có thể gắn bó dài lâu. Sự lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia sẽ giúp các cặp đôi không làm tổn thương, cũng không khiến bạn đời cảm thấy bị xem thường, ấm ức.

Hiểu rõ tính cách của bạn đời, sẵn sàng im lặng khi cần, lên tiếng lúc phải lên tiếng là điều cả vợ lẫn chồng cần khắc cốt ghi tâm.

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Cãi nhau, mâu thuẫn, thậm chí hôn nhân tan vỡ xuất phát từ sự khác biệt trong lối sống, hành vi là điều khá phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

2. Lối sống, nếp sinh hoạt

Nếu chồng lười vợ siêng, chồng bày bừa, vợ suốt ngày dọn dẹp, chồng lười nhác vợ chăm chỉ cẩn thận thì cuộc hôn nhân ấy chính là địa ngục với cả hai. Bởi lẽ, người chồng sẽ suốt ngày bị vợ mắng nhiếc vì những thói xấu của mình, vợ suốt ngày dọn dẹp cho chồng cũng sẽ bực dọc cau có và cảm thấy tủi thân.

Nếu không sớm thay đổi những thói hư tật xấu, tự hoàn thiện chính mình và học cách nghĩ cho đối phương thì cuộc hôn nhân giữa hai người trái tính trái nết là địa ngục trần gian.

Cãi nhau, mâu thuẫn, thậm chí hôn nhân tan vỡ xuất phát từ sự khác biệt trong lối sống, hành vi là điều khá phổ biến, các cặp đôi chớ dại xem thường.

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Sự khác biệt trong quan điểm sống, giá trị tinh thần sẽ khiến các cặp đôi mệt mỏi, chán chường chịu đựng nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan điểm sống

Có những người phụ nữ đệ đơn ly hôn chỉ vì chồng gảy tàn thuốc vào chậu lan của vợ, có những người chồng muốn chấm dứt hôn nhân chỉ vì nhận được bằng khen của công ty nhưng vợ chỉ quan tâm tiền thưởng được bao nhiêu. Sự khác biệt trong quan điểm sống, giá trị tinh thần sẽ khiến các cặp đôi mệt mỏi, chán chường chịu đựng nhau.

Chờ đến khi không thể tiếp tục bao dung, không thể làm ngơ thêm ngày nào nữa thì buông tay là điều tất yếu.

Thế nên, hòa hợp trong quan điểm sống quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, mức độ hạnh phúc giữa các cặp vợ chồng.

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Nếu vợ chồng gần gũi chỉ như nghĩa vụ, trách nhiệm thì hôn nhân nguội lạnh, chán ngán là điều khó tránh khỏi - Ảnh minh họa: Internet

4. Chuyện gối chăn

Dẫu biết hôn nhân không chỉ có tình dục, nó còn là tình yêu, là sự sẻ chia, vun đắp. Vậy nhưng, nếu bạn hòa hợp mọi thứ nhưng đời sống tình dục không viên mãn mặn nồng thì sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn.

Người xưa cũng đã nói về tứ khoái trên đời, ăn, ngủ, làm tình và bài tiết. Nếu không được thỏa mãn, nếu vợ chồng gần gũi chỉ như nghĩa vụ, trách nhiệm thì hôn nhân nguội lạnh, chán ngán là điều khó tránh khỏi.

Cả phụ nữ lẫn đàn ông cần thẳng thắn về ham muốn , nhu cầu của mình để cả hai cùng cân bằng mọi thứ. Cũng vậy, phụ nữ khôn ngoan đừng cố chiều chồng khi bạn không thoải mái, đàn ông đừng ép buộc vợ khi đối phương không sẵn sàng.

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