Phật dạy: phụ nữ nói 3 lời khẩu nghiệp này quả báo gánh trả cả đời không hết

Người xưa có câu “học ăn học nói, học gói học mở”, phụ nữ cần học cách kiểm soát lời nói của mình sao cho chuẩn mực. Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để chắc rằng lời nói của mình không làm tổn thương ai, không gây ra những điều đáng tiếc, không phạm phải nghiệp báo của phụ nữ .

Triết lý nhà Phật chỉ rõ, là phụ nữ, chớ dại thốt ta 3 lời phạm tội khẩu nghiệp này kẻo rước họa vào người, cả đời không có lấy một ngày yên ổn.

Những lời nói xấu sau lưng ấy chẳng thể làm cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn nhưng lại có thể làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời của người khác. Hãy nhớ rằng, khẩu nghiệp là tội nặng nhất, quả báo gánh trả cả đời không hết.

Lời Phật dạy cũng nói rõ, mỗi người có một hoàn cảnh, cuộc đời và quan niệm sống khác nhau. Bạn không phải là đối phương, không phải là người trong cuộc thì đừng đánh giá việc riêng của người khác, đặc biệt là những lời chê trách, phỉ bánh.

Việc mang tâm trạng ủ dột, cáu bẳn sẽ khiến bạn khó lòng nghĩ thông, không đủ tỉnh táo để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

2. Oán trách khi gặp điều không may

Mỗi điều xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó. Thay vì than vãn, oán trách, phụ nữ hãy học cách chấp nhận thực tại và tìm cách giải quyết mọi chuyện. Việc ca thán, phàn nàn chẳng thể giúp ích gì cho cuộc sống của bạn mà còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, việc mang tâm trạng ủ dột, cáu bẳn sẽ khiến bạn khó lòng nghĩ thông, không đủ tỉnh táo để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp nhất với mình.

Thất bại là mẹ thành công, chỉ cần nhớ kỹ câu nói này bạn sẽ chinh phục được đỉnh cao danh vọng, chiến thắng chính mình. Khi đã vượt qua nghịch cảnh bạn sẽ học được cách làm chủ số phận.

Phụ nữ hãy nhớ, tu miệng trước khi tu thân, tránh phạm tội khẩu nghiệp chính là cách để bạn đời đời hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói lời khoe khoang, ngông cuồng

Theo lời Phật dạy, phụ nữ nhất định phải khiêm nhường, điềm đạm. Việc quá tự tin vào bản thân, buông những lời ngông cuồng sẽ vô tình tố cáo bạn không biết kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói của mình. Nếu cứ dương dương tự đắc, cho mình là nhất ắt chẳng chóng thì chày bạn sẽ phải gánh chịu quả báo cho sai lầm của mình.

Hãy nhớ rằng, sống ở đời, người này giỏi ắt có người khác giỏi hơn, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Bạn có quyền tự tin nhưng đừng dại tự cao tự đại kẻo gây nên oán hận, khiến người khác căm ghét thì tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Phụ nữ hãy nhớ, tu miệng trước khi tu thân, tránh phạm tội khẩu nghiệp chính là cách để bạn đời đời hưởng phúc, con cháu sau này cũng sẽ được hưởng công đức bề trên ban cho.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.