Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, phụ nữ tuổi này thường có tình duyên lận đận, hôn nhân bất hạnh, dễ có nguy cơ bị chồng bội bạc.

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, dẫu có hy sinh, tận tụy đến mấy thì phụ nữ tuổi này vẫn dễ gặp bất hạnh trong hôn nhân. Thậm chí, họ còn có thể đối diện với nỗi đau bị chồng phản bội. Tử vi 12 con giáp có nói, Mùi thường có hôn nhân không hạnh phúc, phải trải qua 2 lần đò mới được an ổn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Vẻ ngoài cá tính, bản lĩnh, mạnh miệng là thế nhưng thực chất Mùi lại là con giáp yếu mềm, sống rất tình cảm. Một khi đã yêu thương ai họ sẽ toàn tâm toàn ý, chẳng so đo tính toán, cũng không phân định thiệt hơn.

Mùi chấp nhận hi sinh tất cả vì người đàn ông của đời mình. Thế nhưng, đáp lại tấm chân tình ấy lại là sự ỷ lại, vô tâm của chồng. Nếu Mùi không sớm thay đổi suy nghĩ, học cách trân trọng chính mình thì chẳng chóng thì chày đối phương sẽ thay lòng đổi dạ. Chồng của Tuất cứ nghĩ rằng vợ vô tâm, hời hợt, không quan tâm đến mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi con giáp có nói, Tuất là mẫu phụ nữ chân thành, điềm đạm và khá ít nói. Dù thương hay ghét Tuất cũng giữ lại trong lòng, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Điều này vô tình khiến Tuất dần trở nên xa cách, khó hiểu với bạn đời của mình.

Sự xa cách ấy sẽ khiến tình cảm cả hai dành cho nhau ngày càng nguội lạnh. Chồng của Tuất cứ nghĩ rằng vợ vô tâm, hời hợt, không quan tâm đến mình nên mới nảy sinh ý định “cắm sừng” vợ để tìm lại cảm giác được yêu thương. Có tiền, có quyền, có tiếng nói trong gia đình nên đôi khi Tý có cách hành xử khiến chồng tự ái, tủi thân - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Sách tử vi 12 con giáp có nói, phụ nữ tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Dẫu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng Tý không hề nao núng, không sợ hãi, càng không nhụt chí. Họ vững tin vào chính mình, quyết đoán và mưu lược nên sớm thành công ngay từ thuở độc thân. Có tiền, có quyền, có tiếng nói trong gia đình nên đôi khi Tý có cách hành xử khiến chồng tự ái, tủi thân. Vì bị vợ chiếm mất vị trí trụ cột gia đình nên chồng của Tý sẽ muốn phản kháng, muốn dằn mặt vợ bằng cách khiến cô ấy tổn thương tận cùng. Hãy nhớ, dẫu có cố gắng, hi sinh cho đối phương nhưng lại không nói ra những tâm tư tình cảm của mình thì phụ nữ sẽ khó lòng giữ được hạnh phúc gia đình. Chị em hãy tránh phạm phải những sai lầm tai hại trên để sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng nuông chiều mình như bà hoàng. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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