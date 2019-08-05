3 con giáp vượng tài lộc, càng về cuối tháng càng may mắn phát tài, quơ tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 05/08/2019 15:06

Nhờ phúc lộc trời cho, bề trên nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, của nả đầy nhà, tiền chất chật két trong tháng 8 này.

Bước chân vào tháng 8/2019, những con giáp may mắn này sẽ được quý nhân nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối, tiền của ào ào chui vào túi.

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Là con giáp may mắn nhất tháng 9/2019 nên Tuất sẽ có thu nhập tăng chóng mặt, bạc tiền dư dả, tha hồ tiêu xài thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều thẳng thắn, cương trực và có trách nhiệm. Họ sống biết trước biết sau, có ước mơ và không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê nên chắc chắn sẽ có sự nghiệp thành công, tài vận thăng hoa ngay từ thuở độc thân.

Bước chân vào tháng 8/2019, nhờ được thần tài gõ cửa tới tấp, Tuất sẽ gia nhập hội con giáp giàu có, ăn nên làm ra, của nả đầy nhà. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì thu nhập của Tuất cũng tăng chóng mặt, bạc tiền dư dả, tha hồ tiêu xài thả ga, mua sắm bạt mạng.

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Tử vi học có nói, nhờ nhìn xa trông rộng, nhạy bén trong làm ăn nên Sửu sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ trong tháng 8/2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên dẫu sinh ra trong nghèo khó thì Sửu cũng dư khả năng sở hữu cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Ngày đầu lập nghiệp dù khó khăn, chông chênh đến mấy vẫn không thể làm khó Sửu. Ngược lại, đấy còn là động lực để Sửu vượt lên chính mình, chiến thắng số phận.

Tử vi học có nói, nhờ nhìn xa trông rộng, nhạy bén trong làm ăn nên Sửu sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ trong tháng 8/2019. Tình tiền viên mãn, sống thoải mái đủ đầy, hạnh phúc ấm êm chính là phúc phần trời cho con giáp này.

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Phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó chính là may mắn trời cho con giáp giàu có như Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và có chí tiến thủ. Họ nhạy bén, linh hoạt lại biết cách nắm bắt thời cơ nên phất lên nhanh như diều gặp gió, làm giàu dễ như trở bàn tay. Thành công, giàu sang nhưng Tỵ không hề ỷ lại vào những gì mình đang có. Họ vẫn miệt mài làm việc, hăng say lao động để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó chính là may mắn trời cho con giáp giàu có như Tỵ. Thế nên, dẫu có gặp khó khăn, thất bại Tỵ cũng đừng bỏ cuộc bởi khổ tận cam lai, bạn sẽ được đáp đền xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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