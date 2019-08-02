3 con giáp bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, nửa cuối năm ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 02/08/2019 15:44

Nhờ may mắn trời cho, thần tài nâng đỡ, 3 con giáp giàu có này sẽ tha hồ hưởng lộc, nghèo mấy cũng thành đại gia trong 5 tháng tới.

Những tháng cuối năm 2019, top con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, tiền ập vào nhà, đổi đời ngoạn mục khiến ngay chính họ cũng choáng ngợp.

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Là con giáp giàu có nhất trong 5 tháng cuối năm nên Hợi sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, tha hồ tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp may mắn nhất đời bởi sự hiền lành, dĩ hòa vi quý, thấu tình đạt lý của mình. Nhờ thế, họ được nhiều người yêu mến, quý nhân chở che. Dẫu có bị đời vùi dập, gặp phải vô số điều không may Thì Hợi vẫn vững tâm tiến về phía trước, kiên cường theo đuổi ước mơ, khát vọng làm giàu của mình.

Thế nên, 5 tháng cuối năm 2019 Hợi sẽ được trời ban phúc lành, cứ bước chân trái là gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, may mắn hơn người. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, tha hồ tận hưởng chính là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

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Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Dần, càng về cuối năm họ càng vượng vận tài lộc, liên tục đón hỷ sự vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp bản lĩnh, mạnh mẽ và có chí tiến thủ. Con giáp này không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận, cũng không cho phép bất cứ ai hà hiếp, áp bức mình. Đối diện với phường tiểu nhân, Dần sẽ không nhân nhượng mà sẽ đáp trả quyết liệt để giành lấy thứ mình xứng đáng nhận được.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Dần, càng về cuối năm họ càng vượng vận tài lộc, liên tục đón hỷ sự vào nhà. Dự kiến, cuối năm nay Dần sẽ có tài vận dồi dào, tình tiền viên mãn khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

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Những tháng cuối năm 2019, Ngọ sẽ đổi đời sau một đêm, nhà xe có đủ, an nhàn hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều có óc sáng tạo không giới hạn. Họ bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và không sợ bất cứ khó khăn, thử thách nào. Càng bị cuộc đời vùi dập Ngọ càng nỗ lực vươn lên, chiến thắng chính mình, gặt hái thành công đáng nể trong sự nghiệp.

Nhờ thế, chẳng cần cậy nhờ mẹ cha hay ỷ lại vào ai Ngọ vẫn có cuộc sống đủ đầy, tiền tài khấm khá. Những tháng cuối năm 2019, Ngọ sẽ đổi đời sau một đêm, nhà xe có đủ, an nhàn hưởng phúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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