Tháng cô hồn: 12 con giáp hãy làm ngay điều này để hóa giải vận xui, biến hung thành cát

Trong tháng cô hồn, người tuổi Tý đừng đóng chặt cửa phòng, hãy để phòng ngủ của bạn luôn thông thoáng để đón chào nguồn vượng khí tràn vào nhà. Ban đêm, khi đi ngủ Tý nên để đèn ngủ nhằm tránh âm khí tích tụ.

Thầy tướng số chỉ rõ, 12 con giáp hoàn toàn có thể bình yên vô sự vượt qua tháng cô hồn chỉ với những bí quyết cực đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này.

Tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu, là dịp để con cháu thể hiện sự hiếu thuận, lòng biết ơn với cha mẹ, ông bà tổ tiên. Sửu đừng tiếc lời hỏi han, quan tâm và yêu thương gia đình mình thật nhiều. Đấy chính là cách để bạn được sống trong vòng tay hạnh phúc của gia đình, để được bề trên phù hộ độ trì.

Để đảm bảo vận số của mình luôn may mắn, bình an Tý có thể mang theo túi vải đỏ có chứa đậu xanh bên trong.

Điều kiêng kỵ tháng cô hồn mà Sửu phải nhớ là không được ra đường sau 10 giờ đêm. Đặc biệt, nếu có ai gọi tên mình vào ban đêm Sửu khoan hẵng đáp lại khi chưa thấy rõ ai là người đã gọi mình.

3. Tuổi Dần

Dần vốn là con giáp bản lĩnh, thông minh và gan dạ. Thế nhưng, trong tháng cô hồn này Dần lại gặp phải khá nhiều điều không may mắn trong công việc, tình cảm. Tốt nhất, Dần cần cẩn trọng trước mọi quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo tiền mất tật mang.

Nếu có việc bắt buộc phải ra đường vào ban đêm, Dần cần mang theo trang sức bạc để trừ tà, giữ mình.

Mão có thể đặt 9 hạt đậu đỏ nếu là nam giới, 7 hạt đậu đỏ nếu là nữ giới dưới gối để tìm thấy bình yên, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Tài vận của người tuổi Mão sẽ đi xuống, gặp khá nhiều trắc trở, xui xẻo trong công việc. Chẳng những bị đồng nghiệp hãm hại, cấp trên soi mói Mão còn dễ dàng bị lừa gạt tiền bạc vì cả tin.

Để tránh rước họa vào người Mão cần bình tĩnh, tiết chế cảm xúc kẻo thị phi bủa vây. Mão có thể đặt 9 hạt đậu đỏ nếu là nam giới, 7 hạt đậu đỏ nếu là nữ giới dưới gối để tìm thấy bình yên, may mắn cho bản thân.

5. Tuổi Thìn

Để tránh bị quấy nhiễu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Thìn hãy mua ngay một vòng dâu để đeo trên tay để trừ tà. Người xưa quan niệm rằng, cây dâu tằm là thứ ma quỷ, dạ xoa rất sợ hãi. Nếu đeo vòng được làm từ loài cây này ma quỷ sẽ tránh xa, may mắn lại gần, gia chủ sẽ bình yên phú quý.

6. Tuổi Tỵ

Vận số của người tuổi Tỵ sẽ bị quấy nhiễu trong tháng 7 âm lịch này khiến đầu óc họ lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi, chẳng làm được việc gì.

Để tìm thấy bình yên cho tâm hồn mình, Tỵ nên để đèn khi đi ngủ và đừng quay đầu ra đường khi ngủ kẻo tâm không tịnh, luôn phẫn uất, chán chường.

Ngọ hãy đặt một cây chổi vào góc trái phòng ngủ để trừ tà ma, ngủ thẳng giấc mà không mộng mị - Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Trong tháng cô hồn này Ngọ chớ dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo mất cả chì lẫn chài, chẳng bao giờ lấy lại được. Ngọ hãy chăm làm việc thiện, giúp đỡ những người khốn khó, cơ cực hơn mình để tích thêm công đức.

Nếu vẫn cảm thấy bất an, Ngọ hãy đặt một cây chổi vào góc trái phòng ngủ để trừ tà ma, ngủ thẳng giấc mà không mộng mị.

8. Tuổi Mùi

Nếu những con giáp khác khốn đốn trăm bề, xui xẻo tận mạng thì Mùi vẫn may mắn hơn người, kiếm được bộn tiền trong tháng cô hồn này.

Thế nhưng, Mùi cần cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo rước họa thị phi vào người, bị người khác chán ghét, căm thù chỉ vì lỡ lời.

9. Tuổi Thân

Thân nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ. Nhờ thế, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai Thân vẫn cứ thế mà giàu, kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, Thân đừng vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, hống hách, xem thường người khác kẻo rước thêm rắc rối, vận xấu vào người.

Khiêm tốn, ngừng khoa mẽ chính là điều Thân nên làm để giữ lấy phúc khí cho chính mình trong tháng 7 âm lịch này.

Dậu hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá ham chơi, nhậu nhẹt kẻo hao tổn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Không mấy may mắn trong tháng này nên nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch quan trọng thì Dậu khoan hẵng bắt tay vào thực hiện kẻo mất hết tất cả.

Dậu hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá ham chơi, nhậu nhẹt kẻo hao tổn tinh thần.

11. Tuổi Tuất

Công việc, sự nghiệp và cả tình duyên của Tuất sẽ gặp vô số trắc trở, đi ngược lại với những mong mỏi, khát khao của họ.

Nếu muốn giữ được bình an, giữ gìn bản mệnh Tuất cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để không tự rước họa vào người, gặp phải tai ương.

12. Tuổi Hợi

Hợi sẽ gặp phải những vướng mắc, bế tắc trong công việc tại thời điểm này. Thay vì nghĩ rằng mình đành phải cam chịu mà chấp nhận thì Hợi hãy bắt tay vào giải quyết từng phần nhỏ thì đâu sẽ vào đấy.

Trong tháng cô hồn này, trước khi ra khỏi nhà Hợi cần mang theo túi vải đựng tỏi bên mình để tránh vận xui đeo bám, ảnh hưởng đến vận số.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.