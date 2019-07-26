3 con giáp cả đời tần tảo vì chồng vì con, sau tuổi 45 sẽ được hưởng phúc báo, viên mãn đến già

Tâm linh - Tử vi 26/07/2019 15:05

Phụ nữ thuộc top con giáp vượng phu ích tử này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn khéo chiều chồng, chăm con. Đàn ông nào lấy được sẽ đổi đời nhanh chóng, sang giàu cả đời.

Trời sinh phụ nữ thuộc 3 con giáp vượng phu ích tử này luôn chăm lo chu toàn cho gia đình, là hậu phương vững chắc để chồng an tâm gầy dựng sự nghiệp, càng về hậu vận gia đạo càng ấm êm viên mãn.

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Càng về hậu vận Hợi càng xứng danh con giáp vượng phu ích tử, được chồng yêu, con quý cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi là một trong 3 con giáp vượng phu ích tử

Phụ nữ tuổi Hợi thông minh, khéo léo trong giao tiếp và cực may mắn. Họ sống trách nhiệm, không bao giờ đặt quyền lợi của mình lên trên lợi ích hợp pháp của người khác. Dũng cảm đương đầu với sóng gió, dám nghĩ dám làm nên ngay từ thuở độc thân nàng Hợi đã có của nả đầy nhà, sự nghiệp vinh hiển.

Sau khi kết hôn, Hợi sẽ là tay hòm chìa khóa giúp chồng quản lý tài chính. Họ chính là quân sư, đưa ra những lời khuyên giúp chồng phất lên như diều gặp gió, thăng tiến không phanh. Càng về hậu vận Hợi càng vượng phu ích tử, được chồng yêu, con quý cả đời.

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Chồng của Tý sẽ gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, con cái thành tài, hiếu thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là con giáp thứ 2 trong những con giáp vượng phu ích tử

Tý nổi tiếng lý trí, lạnh lùng và khá cứng đầu. Thế nhưng, một khi đã đem lòng yêu thương ai họ sẽ tận tụy đến mức người ngoài phải trầm trồ. Chẳng những sẵn sàng hi sinh tất cả để chồng con được hưởng những gì tốt đẹp nhất, Tý còn giỏi đối nội đối ngoại nên không khí gia đình lúc này cũng vui vẻ, thoải mái.

Sau tuổi 45, Tý sẽ được hưởng phúc đáp trời cho với cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Chồng của Tý sẽ gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, con cái thành tài, hiếu thuận, là điểm tựa vững chắc cho Tý trong nửa đời còn lại.

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Dần có thừa mưu trí, tài năng để sở hữu cuộc sống đủ đầy vật chất, vui vẻ tinh thần mà chẳng cần nhìn mặt người khác để sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cũng nằm trong Top con giáp vượng phu ích tử

Bản lĩnh, cá tính lại độc lập nên phụ nữ tuổi Dần không bao giờ cho phép bản thân dựa dẫm vào ai, dẫu đó là chồng hay con cái. Họ có thừa mưu trí, tài năng để sở hữu cuộc sống đủ đầy vật chất, vui vẻ tinh thần mà chẳng cần nhìn mặt người khác để sống.

Chính nhờ làm chủ đời mình, đặt lên được, buông xuống được nên Dần không bao giờ lụy tình. Vậy nên, chồng Dần thừa hiểu tính vợ nên chẳng bao giờ dám mèo mả bên ngoài, con cái của họ cũng tự lập từ nhỏ, chẳng phiền hà đến mẹ cha.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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