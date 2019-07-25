'Tiểu tam' dù ghê gớm đến mấy cũng phải chào thua trước đòn ghen cao tay của 3 con giáp bản lĩnh này

Đứng trước con giáp bản lĩnh này, 'tiểu tam' dù cao tay đến mấy cũng phải cúi đầu nhận sai, chừa luôn thói cướp chồng người.

Chẳng cần tìm đến nhân tình của chồng, không cần kéo người đến đánh ghen. Phụ nữ tuổi Dần chỉ cần ngồi xuống nói chuyện đã dư sức khiến chồng sợ xanh mặt. Dám chắc sau đấy, chồng sẽ bị họ át vía mà tự nguyện chấm dứt mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng kia, cả đời không dám tái phạm. Tất nhiên, kẻ thứ ba cũng phải lẳng lặng rút lui, không dám bén mảng.

Phụ nữ tuổi Dần nổi tiếng không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ bị cướp chồng. Nếu nhận thấy mối quan hệ của vợ chồng mình có điều bất ổn, thấy chồng có những biểu hiện lạ họ sẽ nhanh chóng đánh hơi được mùi phản bội nơi bạn đời.

Tử tế, đàng hoàng và trân trọng chính mình nên Tỵ căm ghét những ả đàn bà chấp nhận làm nhân tình đến tận xương tủy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh phụ nữ tuổi Tỵ thông minh, khôn ngoan và lắm mưu nhiều kế. Họ lắm chiêu, biết được sức hấp dẫn của mình nên được rất nhiều đàn ông say mê, theo đuổi và nuông chiều. Đào hoa là thế nhưng Tỵ chưa bao giờ tranh giành đàn ông của ai, càng không bao giờ qua lại với người đã có gia đình. Tử tế, đàng hoàng và trân trọng chính mình nên Tỵ căm ghét những ả đàn bà chấp nhận làm nhân tình đến tận xương tủy.

Phát hiện có đàn bà khác dụ dỗ, mồi chài chồng mình Tỵ sẽ không hề oán hận, căm phẫn. Ngược lại, họ thấy thích thú với những kế hoạch trả đũa ả đàn bà lăng loàn kia. Một khi đã "đánh ghen", Tỵ sẽ khiến đối phương phải mất hết tất cả, bẽ mặt với thiên hạ mà chẳng cần động tay động chân.

Sự thấu tình đạt lý, xử trí linh hoạt của Mùi sẽ khiến kẻ thứ ba phục sát đất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ôn nhu, hiền lành lại sống tình cảm nên Mùi được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Có vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm của Mùi lại vô cùng mạnh mẽ, bản lĩnh và có khí chất. Con giáp này có giác quan thứ sáu nên dễ dàng linh cảm được việc có kẻ đang cố tình chen chân vào hạnh phúc gia đình mình.

Sự thấu tình đạt lý, xử trí linh hoạt của Mùi sẽ khiến kẻ thứ ba phục sát đất. Dẫu có bị nhân tình ruồng bỏ, chán ghét thì "tiểu tam" cũng không dám ca thán, oán than nửa lời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.