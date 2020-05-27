3 thứ đàn ông chỉ cho người phụ nữ mình yêu CHẠM VÀO, người khác đừng mơ có được

Chiếc ví không chỉ là nơi để đựng giấy tờ tùy thân, tiền bạc mà đấy còn được xem là vật riêng tư nhất với đàn ông. Dù thường xuyên mở ví để thanh toán tiền mỗi khi mua hàng, sau khi ăn uống nhưng đàn ông chẳng cho bất cứ ai tự tiện động vào ví tiền. Chàng xem đấy là điều hiển nhiên, rằng những người khác không đủ thân thiết để chạm vào đồ dùng cá nhân của mình.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay hời hợt, một lòng một dạ hay đang tơ tưởng đến đàn bà khác chị em chỉ cần dựa vào việc anh ấy có cho bạn chạm vào 3 thứ này hay không là biết ngay.

Tất nhiên, việc có bao nhiêu tiền trong ví cũng chẳng khiến anh ấy ngại ngùng. Nếu đang yêu người đàn ông như thế, bạn hãy mừng thầm bởi chàng đã xem bạn là người phụ nữ của đời mình.

Thế nhưng, khi đàn ông yêu chân thành chàng sẽ chẳng giấu giếm hay khó chịu khi bạn chạm vào ví của anh ấy. Thậm chí, bức ảnh trên chứng minh nhân dân thời ngây ngô chàng cũng chẳng ngần ngại khoe với bạn.

Khi đàn ông giữ kín mật khẩu điện thoại, khó chịu hoặc giật lại ngay khi bạn cầm điện thoại của anh ấy thì dám chắc chàng đang giấu bạn điều gì đấy - Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại di động

Điện thoại di động là vật chất chứa nhiều bí mật đời tư của một người nhất. Từ nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, các ứng dụng chat và hình ảnh đều được lưu trữ trong chiếc điện thoại đa năng.

Khi đàn ông giữ kín mật khẩu điện thoại, khó chịu hoặc giật lại ngay khi bạn cầm điện thoại của anh ấy thì dám chắc chàng đang giấu bạn điều gì đấy. Hoặc là anh ấy đang bắt cá hai tay, hoặc chàng đang thả thính phụ nữ khác, sợ bị phát hiện.

Ngược lại, nếu chàng tự nguyện tiết lộ mật khẩu điện thoại, vứt điện thoại lung tung khi ở bên bạn thì dám chắc, anh ấy là người đàn ông chung thủy, một lòng một dạ với bạn đấy.

Đàn ông chỉ thoải mái chia sẻ về người yêu cũ khi họ muốn đối phương hiểu biết tường tận về mình - Ảnh minh họa: Internet

Vết thương lòng trong quá khứ

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ dò hỏi về người yêu cũ của đối phương, họ càng không tự mang mình ra so sánh với những người phụ nữ trong quá khứ kia. Cô ấy hiểu rằng, ai cũng có một khoảng trời riêng. Không phải tình đầu, tình cuối mới là điều đáng giá nhất.

Nếu chàng chủ động chia sẻ với bạn về người cũ, về những ký ức, kỷ niệm và cả những thương tổn sâu trong tâm hồn mình thì chứng tỏ chàng đang muốn thành thật với bạn.

Đàn ông chỉ làm điều này khi họ muốn đối phương hiểu biết tường tận về mình, để cả hai có thể thấu hiếu, cảm thông và an tâm khi ở bên nhau. Anh ấy ngầm xác nhận rằng, dù đã từng yêu đến rồ dại, điên cuồng nhưng chỉ khi ở bên bạn mới là hạnh phúc thực sự với chàng.