Đàn ông NGOẠI TÌNH, lạnh nhạt với vợ chỉ có 3 nguyên nhân, nguy hiểm nhất là điều thứ 2

Phụ nữ yêu 27/05/2020 12:27

Đây chính là 3 nguyên nhân phổ biến nhất khiến đàn ông ngoại tình, cặp kè với đàn bà khác sau lưng vợ mà chẳng hề cảm thấy có lỗi.

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng muốn cả đời hạnh phúc, cùng chồng già đi trong an yên, đầm ấm. Thế nhưng, nếu ở 3 thời điểm này thì 10 người chồng đã hết 9 người tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình, phản bội vợ con.

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Khi vợ chồng hục hặc là lúc đàn ông ngoại tình, sẵn sàng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng thường xuyên cãi nhau

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải học cách nghĩ cho đối phương. Chỉ khi được quan tâm, săn sóc và yêu thương, được thấu hiểu những suy nghĩ thầm kín trong lòng đàn ông mới thực sự hạnh phúc khi ở bên vợ.

Thế nên, nếu vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, luôn cự cãi, mâu thuẫn, không ai nhường nhịn ai thì những hiểu lầm chất chứa ấy sẽ khiến hôn nhân trở nên ngột ngạt.

Lúc ấy, đàn ông trăng hoa sẽ trở nên lạnh nhạt với vợ. Chỉ cần có cơ hội, chỉ cần “câu dẫn” được người phụ nữ khác họ sẽ ngay lập tức trở mặt thành gã chồng ngoại tình, bất chấp tất cả để lang chạ với kẻ thứ ba.

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Phụ nữ thông minh hãy nhớ, một khi đàn ông thấy áp lực khi về nhà nghĩa là anh ấy chẳng còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy áp lực khi về nhà, sợ gặp mặt vợ

Sau một ngày làm việc vất vả, sau những mệt mỏi, áp lực bên ngoài đàn ông nào cũng mong được trở về nhà để có thể thư giãn, nghỉ ngơi. Lúc này, nếu vợ biết cách hỏi han, động viên và tâm sự tỉ tê thì chồng sẽ như trút được mọi lo toan, được an ủi rất nhiều.

Ngược lại, nếu phụ nữ khờ dại càm ràm, chì chiết hay kiếm cớ gây sự với chồng thì đây chính là giọt nước tràn ly khiến đàn ông chán vợ. Họ sợ phải về nhà, vì căn nhà chẳng hề có bình yên. Họ sợ đụng mặt vợ, vì vợ chỉ khiến họ thêm áp lực, chán chường.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ, một khi đàn ông thấy áp lực khi về nhà nghĩa là anh ấy chẳng còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Nếu bạn không sớm thay đổi thái độ, không mềm mỏng, tâm lý hơn thì vợ chồng ly hôn, đường ai nấy đi là điều khó tránh.

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Chính cảm xúc hỗn độn ấy khiến đàn ông bất cần, muốn được xoa dịu bằng mối quan hệ mới - Ảnh minh họa: Internet

Gặp phải thất bại trong sự nghiệp

Những tưởng khi công việc khó khăn, túng quẫn đàn ông sẽ càng cần đến gia đình hơn, cần có vợ bên cạnh hơn nhưng thực tế lại trái ngược. Khi sa cơ lỡ vận, đàn ông cảm thấy xấu hổ trước bạn đời. Họ có tâm lý tự ti vì thua kém vợ, không còn là trụ cột gia đình, sợ bị vợ xem thường.

Chính cảm xúc hỗn độn ấy khiến đàn ông bất cần, muốn được xoa dịu bằng mối quan hệ mới. Họ muốn được trải qua cảm giác lén lút vụng trộm, muốn giấu nhẹm những thất bại bản thân vừa trải qua bên đàn bà lạ mà chẳng phải gồng mình cố gắng.

Lúc này, những người vợ cần có đủ sự nhạy cảm, tinh tế để có thể san sẻ với chồng những suy tư của anh ấy. Có như thế vợ chồng mới có thể vượt qua những khủng hoảng hôn nhân, mới có thể ăn đời ở kiếp của nhau.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông trăng hoa phụ nữ thông minh

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