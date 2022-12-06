3 thời điểm chị em có thèm đến mấy cũng "cấm" chuyện ấy, kẻo tử cung giãn rộng, tuổi thọ rút xuống nhanh

Phụ nữ yêu 06/12/2022 21:38

Vào ngày này, cơ thể phụ nữ cũng trở nên mệt mỏi và yếu ớt. Do vậy khi quan hệ sẽ chỉ để lại những cơn đau dai dẳng kéo dài.

Không nên quan hệ vào ngày đèn đỏ

Điều tối kị trong sinh hoạt vợ chồng chính là quan hệ vào kì kinh nguyệt. Vào ngày đèn đỏ, tử cung phụ nữ sẽ giãn rộng và tiết rất nhiều máu kinh ra ngoài. Nếu sinh hoạt trong khoảng thời gian này sẽ gây tổn thương âm đạo. Thậm chí gây ra các bệnh phụ khoa và viêm nội mạc tử cung rất nguy hiểm.

Vào ngày này, cơ thể phụ nữ cũng trở nên mệt mỏi và yếu ớt. Do vậy khi quan hệ sẽ chỉ để lại những cơn đau dai dẳng kéo dài. Khiến người phụ nữ không tập trung làm việc được. Vì vậy hai vợ chồng cần lưu ý không nên quan hệ vào kì kinh nguyệt.

3 thời điểm chị em có thèm đến mấy cũng 'cấm' chuyện ấy, kẻo tử cung giãn rộng, tuổi thọ rút xuống nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế yêu khi đã quá mệt mỏi và đau nhức

Sau một ngày lao động và làm việc, sẽ có những lúc bạn và người ấy cảm thấy mệt mỏi và đuối sức. Đây chính là lúc để cả hai học cách cảm thông và chia sẻ với nhau. Tuy tình dục có thể giúp tăng hưng phấn và tăng cường sức khỏe. Nhưng nó chỉ phù hợp khi tâm trạng bạn vui vẻ và trong lúc yêu cũng vui vẻ và thoải mái.

Khi cơ thể mỏi mệt và tinh thần căng thẳng, tình dục không phải là sự lựa chọn tốt. Bạn có thể bị đau thắt lưng và xương chậu, thậm chí máu không lưu thông được vì stress. Và nó có thể gây ra các triệu chứng suy nhược cơ thể cũng như kén ăn, chán nản.

Không làm chuyện ấy khi đang bị bệnh

Khi một trong hai người mắc bệnh nặng, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính thì nên tạm thời dừng quan hệ tình dục. Ở giai đoạn này cơ thể có sức đề kháng với bệnh tật giảm mạnh dẫn đến tiến triển của bệnh sẽ tăng nhanh. Nếu mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh cũng có thể dễ dàng lây sang bạn tình một cách nhanh chóng và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bệnh, quan hệ cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của tinh trùng và trứng.

3 thời điểm chị em có thèm đến mấy cũng 'cấm' chuyện ấy, kẻo tử cung giãn rộng, tuổi thọ rút xuống nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tinh thần không được thoải mái

Khi một trong hai người hoặc cả hai cảm thấy mệt mỏi, đó chính là thời điểm bạn không nên quan hệ tình dục. Hãy chờ cho đến khi bạn đã hồi phục lại tinh thần và thể chất. Các chuyên gia tình dục cho rằng, quan hệ tình dục khi mệt mỏi, không chỉ giảm khoái cảm, tăng sự mệt mỏi, mà còn gây ra nhức đầu, chóng mặt, tâm trí mệt mỏi, chân đau lưng nặng, dễ bị xuất tinh sớm, liệt dương,…và các bệnh khác.

Nhiều phụ nữ mệt mỏi và hầu như không đủ sức để quan hệ nhưng ít khi phản đối hoặc từ chối cuộc “yêu”. Một thời gian dài như vậy sẽ sinh ức chế, lãnh cảm, hoặc sợ quan hệ tình dục, ác cảm với cảm giác quan hệ tình dục.

Không nên làm chuyện ấy khi đói hoặc khi no

Phạm cấm kị này nội tạng sẽ bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mình mẩy phù thủng, mặt tái xanh, lưng đau mỏi. Và quan trọng chính là tuổi thọ của bạn bị rút xuống rất nhanh.

Khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng không nên quan hệ tình dục. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Khi vừa ăn xong, thức ăn còn đầy trong dạ dày, lúc này lên giường nằm sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá của dạ dày… Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy giảm nên không thể “sung” được.

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