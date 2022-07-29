3 lời nói dối “mật ngọt chết ruồi” của đàn ông, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không bao giờ tin

Phụ nữ yêu 29/07/2022 05:35

Chỉ khi giữ được ưu thế, dần lấy lại tự tin, phụ nữ mới ngẩng cao đầu trước người khác, đồng thời được chồng tôn trọng.

Muôn thuở phụ nữ luôn yêu bằng tai, thích nghe những lời ngọt ngào từ đàn ông. Nhưng một người phụ nữ khôn ngoan yêu sao để không đau thì sẽ biết rõ đây là những lời nói dối “mật ngọt chết ruồi” của đàn ông, tuyệt đối không bao giờ tin.

“Em không cần làm đẹp, em thế nào anh cũng yêu”

Phụ nữ sau khi kết hôn thường phải bỏ nhiều thời gian cho gia đình, con cái, còn phải duy trì công việc để giữ tài chính. Họ hầu như không còn nhiều thời gian để làm đẹp cho bản thân. Bởi thế, nhiều người sẽ thấy mình xấu đi, già đi khi có gia đình.

Thấy vợ như thế, không ít ông chồng thường dỗ dành rằng: “Em không cần làm đẹp, với anh em lúc nào cũng là người đẹp nhất”. Phụ nữ nghe những câu này đương nhiên sẽ thấy cảm động. Nhưng thực ra, người vợ thông minh chỉ thích nghe chứ không bao giờ tin.

Vì thực tế, đàn ông cũng yêu bằng mắt. Dù chồng từng yêu thương vợ nhiều thế nào nhưng trong thời gian dài thấy vợ luộm thuộm, không chăm sóc bản thân thì cũng dần nảy sinh cảm giác chán chê. Đàn ông khi giảm hứng thú với vợ sẽ quên đi việc vợ đã hy sinh vì gia đình chịu bao nhiêu thiệt thòi, vất vả. Họ sẽ vô thức so sánh vợ với những người phụ nữ đẹp khác. Đàn ông chính là như thế.

Do đó, phụ nữ luôn phải giữ mình xinh đẹp, gọn gàng, thơm tho thì đàn ông mới không có ngày chán chê vợ.

3 lời nói dối “mật ngọt chết ruồi” của đàn ông, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không bao giờ tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em yên tâm, anh không bao giờ chê em”

Phụ nữ sau sinh không thể giữ được vóc dáng như thời con gái. Da rạn, tăng cân, không độc lập tài chính… khiến vợ cảm thấy tự ti, mặc cảm. Và đàn ông cũng thường trấn an vợ rằng anh ấy sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng, chê bai vợ.

Nhưng thực tế, vợ khôn ngoan thì đừng bao giờ tin vào lời nói dối này. Bí quyết để phụ nữ giữ hôn nhân bền vững là phải giữ được ưu thế của mình. Có thể khi có gia đình bạn phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng hãy cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Nếu vóc dáng không được như trước, hãy tập luyện, có chế độ ăn uống hợp lý. Nếu bạn chưa có tài chính, hãy tìm cách kiếm tiền theo năng lực của bản thân.

Chỉ khi giữ được ưu thế, dần lấy lại tự tin, phụ nữ mới ngẩng cao đầu trước người khác, đồng thời được chồng tôn trọng. Sự tôn trọng này sẽ quyết định lòng chung thủy của đàn ông.

“Anh hứa sẽ thay đổi, em tha thứ cho anh lần này nữa thôi”

Tha thứ cho đàn ông ngoại tình một lần là việc phụ nữ nên làm. Nhưng tha thứ đến lần thứ hai chính là cái dại của phụ nữ. Một sai lầm lặp lại nhiều lần chính là không đáng để thứ tha. Vì thế, đến lần thứ hai phạm lỗi, dù lời hứa của đàn ông có ngọt ngào, cảm động đến đâu, phụ nữ cũng đừng tin.

Cũng không khác gì ngoại tình, hành động bạo lực cũng không thể tha thứ. Đàn ông có thể đánh bạn một lần, hai lần thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Một người phụ nữ khôn ngoan lúc này phải biết bảo vệ bản thân. Những lời nói ngọt ngào của đàn ông không thể chữa lành vết thương cho bạn, đừng tự ngụy biện cho họ.

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