3 hành động chứng minh đàn ông đã hết yêu, nếu chàng có đủ bạn nên buông bỏ, đừng dại níu kéo

Phụ nữ yêu 24/03/2021 10:27

Đây chính là những dấu hiệu đàn ông hết yêu rõ ràng nhất, dù có chối cãi đằng trời cũng không thoát. Chị em phải thật tỉnh táo để nhận ra.

Khi đàn ông hết yêu, dù không nói ra nhưng họ vẫn sẽ vô tình để lộ những biểu hiện dưới đây. Nếu đối phương có đủ chị em đừng dại níu kéo kẻo khổ một đời. 

dan ong het yeu 1
Anh ấy làm ngơ khi bạn đề nghị giúp đỡ trong mọi trường hợp - Ảnh minh họa: Internet

Làm ngơ với mọi thứ liên quan tới bạn

Đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn mong người phụ nữ của mình ngày càng tốt lên, có cuộc sống hạnh phúc, công việc thành công. Anh ấy sẽ để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, sẽ cẩn thận nhắc nhở, khích lệ để bạn hiểu rõ những gì mình muốn, những gì nên làm.

Thế nhưng, khi đàn ông thay lòng anh ấy sẽ chẳng thèm đoái hoài tới bạn. Dù là một câu hỏi han, một cử chỉ quan tâm cũng không có. Thậm chí, anh ấy còn làm ngơ khi bạn đề nghị giúp đỡ trong mọi trường hợp. 

dan ong het yeu 2
Sự vô lý ấy, sự cộc cằn ấy chính là cách đàn ông phản bội dồn nén bạn vào chân tường - Ảnh minh họa: Internet

Nóng giận vô cớ

Một người đàn ông yêu chân thành sẽ không bao giờ quát tháo, lớn tiếng với người phụ nữ của mình. Anh ấy đủ tinh tế để hiểu rằng, phụ nữ nào cũng nhạy cảm, cũng dễ bị tổn thương bởi sự vô tâm, lắm khi quá vô tư từ đàn ông. Thế nên, chàng luôn ngọt ngào, nâng niu người mình yêu.

Ngược lại, khi đàn ông đem lòng yêu phụ nữ khác, khi đã chán ghét bạn anh ấy sẽ chẳng cần lý do vẫn chửi bới bạn. Sự vô lý ấy, sự cộc cằn ấy chính là cách đàn ông phản bội dồn nén bạn vào chân tường, buộc bạn phải chủ động nói lời chia tay vì quá đau khổ. 

dan ong het yeu3
Họ đã dành trọn tâm hồn lẫn thể xác cho cô ta nên không muốn bất cứ ai động đến người mình, kể cả bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khó chịu khi bạn chạm vào người

Sự tiếp xúc cơ thể sẽ khiến các cặp đôi thêm gắn kết bền chặt. Bởi không phải ngẫu nhiên mà ngày đầu quen nhau các cặp đôi chỉ nắm tay, khi mối quan hệ thêm bền chặt mới có thêm những nụ hôn, những tiếp xúc xác thịt.

Khi đàn ông khó chịu vì bạn chạm vào người, từ chối tiếp xúc thân mật thì dám chắc trong lòng anh ấy đã có người phụ nữ khác. Họ đã dành trọn tâm hồn lẫn thể xác cho cô ta nên không muốn bất cứ ai động đến người mình, nhất là bạn.

Đàn bà 40, nhất định phải ngó lơ 3 thứ này, càng để tâm càng khổ

Đàn bà 40, nhất định phải ngó lơ 3 thứ này, càng để tâm càng khổ

Dưới đây là những điều đàn bà 40 hãy gạt khỏi tâm trí, bạn càng ôm giữ khư khư càng khổ tâm, không có lấy một ngày yên ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thay lòng đàn ông trăng hoa đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này