3 dấu hiệu vạch mặt một người chồng vô tâm, không thương vợ

Phụ nữ yêu 19/06/2019 16:58

Đàn bà cô độc nhất là khi sống cạnh người chồng vô tâm, không hề yêu thương mình...

Bước vào hôn nhân, đàn bà nào cũng mong được chồng yêu thương nuông chiều, có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc an yên. Vậy nhưng, không phải người vợ nào cũng có được may mắn ấy, rất nhiều chị em đang phải sống với người chồng vô tâm đến tàn nhẫn, chẳng hề đoái hoài đến vợ. Thậm chí, họ cũng chẳng thèm chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống của mình với bạn đời.

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết một người chồng vô tâm, không hề yêu thương vợ, chị em hãy tự kiểm chứng.

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Chồng vô tâm chỉ yêu thương chính mình, vợ chẳng là nghĩa lý gì với họ - Ảnh minh họa: Internet

Làm ngơ trước cảm xúc của vợ

Một người đàn ông vô tâm sẽ luôn tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước bạn đời. Khi vợ ốm đau, bệnh hoạn họ chẳng có lấy một lời hỏi han, một tô cháo nóng mà còn quay sang trách móc vợ vì bị bệnh mà làm phiền đến cả gia đình. Cũng thế, những khi vợ chồng giận hờn mẫu thuẫn, đàn ông vô tâm sẽ luôn giành phần thắng về mình, mặc cho vợ tủi thân, khóc lóc cũng mặc kệ. Chồng vô tâm chỉ yêu thương chính mình, vợ chẳng là ưu tiên gì với họ.

Ngược lại, một người chồng thương vợ sẽ luôn để tâm đến người phụ nữ của mình. Chỉ cần bạn đời có những thay đổi nhỏ họ sẽ nhận ra ngay, kể cả một ánh mắt khác lạ, nụ cười nhàn nhạt của vợ cũng khiến đàn ông để tâm mà tìm hiểu nguồn cơn. Vì yêu, vì thương nên người chồng luôn để tâm đến cảm xúc của vợ, bởi nó quyết định hạnh phúc lứa đôi, đến cuộc hôn nhân của cả hai.

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Họ bóc lột sức lao động của vợ cho đến khi cô ấy hao mòn, áp bức tinh thần khiến cô ấy rệu rã nhưng vẫn không nhận ra tội ác của một người chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ chịu thua thiệt trước vợ

Đàn ông yêu vợ sẽ chẳng bao giờ chấp nhặt những điều vặt vãnh với người phụ nữ của đời mình. Họ có thể nhún nhường trước những đòi hỏi đôi khi có phần vô lý của vợ, có thể nuông chiều cô ấy vô điều kiện, có thể làm nhiều việc nhà hơn để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Đàn ông yêu vợ sẽ cố gắng mỗi ngày để người phụ nữ của mình hạnh phúc, vui vẻ và sung sướng nhất có thể.

Trái lại, nếu đã vô tâm, nếu không dành tình yêu cho vợ thì đừng mơ đàn ông làm như thế. Lúc này, những ông chồng sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc gia đình lên đầu vợ. Họ chẳng động tay vào bất cứ việc nhà nào, chỉ việc đi làm, về nhà ăn tối, đi ngủ và lại đi làm.

Họ bóc lột sức lao động của vợ cho đến khi cô ấy hao mòn, áp bức tinh thần khiến cô ấy rệu rã nhưng vẫn không nhận ra tội ác của một người chồng vô tâm.

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Chồng vô tâm sẽ chẳng tiếc lời chê bai, khinh thường vợ, cũng không bao giờ giữ thể diện cho vợ chốn đông người - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc lời chê bai vợ

Đàn ông không thương vợ sẽ luôn nhìn vào những khuyết điểm của vợ để chê bai, chỉ trích. Họ mặc nhiên chê “sao em béo thế, trông như lợn ấy”, “vợ người ta sinh xong thì trông mòn con mắt, còn vợ mình sinh xong chẳng thể ngắm nổi”, “em mà khôn như vợ người ta thì anh đã được nhờ”…dù biết rằng vợ sẽ tủi thân vô cùng.

Một người đàn ông yêu vợ sẽ không như thế. Họ luôn cố gắng tìm ưu điểm của vợ để khen ngợi cô ấy. Họ giúp vợ mình tự tin, bản lĩnh và ngoan cường hơn mỗi ngày. Tất nhiên, họ cũng không bao giờ chê bai vợ trước mặt người ngoài vì thừa biết phụ nữ rất nhạy cảm, nếu làm cô ấy bẽ mặt đồng nghĩa với lòng tự trọng của nàng sẽ bị tổn thương.

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