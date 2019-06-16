Vợ phạm phải 3 điều này, chồng ngoan đến mấy cũng chán về nhà, mang tiền đi nuôi bồ nhí

Phụ nữ yêu 16/06/2019 16:30

Đây chính là những sai lầm tai hại mà rất nhiều người vợ phạm phải, khiến chồng dù ngoan hiền đến mấy cũng nuôi bồ nhí, ngoại tình như cơm bữa.

Nếu đang mắc phải những sai lầm ‘chết người’ này chị em đừng trách vì sao chồng chẳng muốn về nhà, chỉ la cà ngoài đường và thèm muốn cặp kè gái lạ.

Vợ phạm phải 3 điều này, chồng ngoan đến mấy cũng chán về nhà, mang tiền đi nuôi bồ nhí - Ảnh 1
Đàn ông vốn sĩ diện, tự trọng cao nên nếu vợ dại dột khen ngợi đàn ông khác hết mực và chẳng tiếc lời chê bai chồng thì họ sẽ tổn thương, tự ái vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

1. Hạ thấp chồng trước đàn ông khác

Những câu nói tưởng chừng vô hại của chị em như “anh mà được như chồng người ta thì em đã đỡ khổ rồi”, “anh thấy chồng người ta không, tháng nào cũng cho vợ chục triệu tiêu vặt, còn anh thì…” chính là những nhát dao cứa sâu vào trái tim người chồng.

Bởi lẽ, dù là đàn ông hay phụ nữ thì chẳng ai thích thú với việc mình bị mang ra so sánh, hạ bệ trước người khác. Đàn ông vốn sĩ diện, tự trọng cao nên nếu vợ dại dột khen ngợi đàn ông khác hết mực và chẳng tiếc lời chê bai chồng thì họ sẽ tổn thương, tự ái vô cùng.

Vợ phạm phải 3 điều này, chồng ngoan đến mấy cũng chán về nhà, mang tiền đi nuôi bồ nhí - Ảnh 2
Đứng trước những lời vô duyên của người ngoài bạn cần lên tiếng bảo vệ danh dự cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không tin tưởng chồng

Hôn nhân muốn hạnh phúc ngoài tình yêu, sự trân trọng còn cần cả sự tin tưởng dành cho nhau. Chỉ khi đặt niềm tin vào nhau bạn mới dám yêu hết mình, dám toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đời sống vợ chồng.

Phụ nữ đừng vì những câu bông đùa của bạn bè “hôm qua tôi thấy chồng cô chở em nào đi mua sắm đấy”, “chồng ngày càng đẹp trai cẩn thận kẻo cô khác cướp mất đấy” mà tỏ ra nghi kỵ, kiểm soát chồng vì nghĩ anh ấy thay lòng.

Chỉ khi nào có đủ chứng cứ về việc chồng ngoại tình chị em mới thôi tin tưởng bạn đời. Nếu không, đứng trước những lời vô duyên của người ngoài bạn cần lên tiếng bảo vệ danh dự cho chồng. Dám chắc, anh ấy sẽ rất tự hào vì có một người vợ tinh tế, tin tưởng mình như thế.

Vợ phạm phải 3 điều này, chồng ngoan đến mấy cũng chán về nhà, mang tiền đi nuôi bồ nhí - Ảnh 3
Nếu bạn giễu cợt việc chồng kiếm được ít tiền hơn chồng người khác, thấy anh ấy đang gặp thất bại trong công việc mà dè bỉu thì chàng sẽ sợ hãi, chán ghét người vợ quá thực dụng - Ảnh minh họa: Internet

3. Chỉ biết đến tiền

Đàn bà nào cũng tham tiền, cũng thích tiền vì càng có nhiều tiền cuộc sống sẽ càng dễ chịu, thoải mái hơn. Đây chính là lý do vì sao rất nhiều cặp vợ chồng đã nỗ lực không ngừng để kiếm tiền, cải thiện thu nhập và gầy dựng sự nghiệp cùng nhau.

Thế nhưng, đàn bà đừng chỉ biết có tiền, cứ thấy mặt chồng là nhắc đến tiền. Nếu bạn giễu cợt việc chồng kiếm được ít tiền hơn chồng người khác, thấy anh ấy đang gặp thất bại trong công việc mà dè bỉu thì chàng sẽ sợ hãi, chán ghét người vợ quá thực dụng.

Người xưa có câu “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn”, vợ chồng phải san sẻ những sướng vui, khổ cực và cùng nắm tay nhau vượt qua những sóng gió mới có thể bên nhau cả đời. Nếu không, chị em đừng trách vì sao chồng ngoại tình, mang tiền đi nuôi đàn bà khác.

Là đàn bà, dù có chán chồng đến mấy cũng đừng dại làm 3 điều này

Là đàn bà, dù có chán chồng đến mấy cũng đừng dại làm 3 điều này

Dù chán chồng đến mấy đàn bà cũng đừng dại dột làm những điều này kẻo thiệt thân, hối hận cả đời.

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Từ khóa:   chồng chán vợ sai lầm trong hôn nhân

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