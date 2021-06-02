3 chữ 'CẦN' phụ nữ âm thầm khao khát, mưu cầu khi yêu

Phụ nữ yêu 02/06/2021 18:23

Dưới đây là 3 điều phụ nữ muốn đàn ông thực hiện nếu yêu họ thật lòng. Nói cho cùng, cái phụ nữ cần trong tình yêu đó là sự thấu hiểu, để tâm của người bạn đời.

Đây là những điều phụ nữ muốn đàn ông hiểu, cũng là điều họ âm thầm khao khát, mưu cầu khi yêu.

Phụ nữ cần được hiểu

Phụ nữ muốn được hiểu, chính là nếu họ buồn thì đàn ông đừng dửng dưng. Nếu họ tổn thương thì đàn ông đừng bỏ mặc. Nếu họ muốn nói thì đàn ông đừng im lặng. Nếu họ giận dỗi thì đàn ông có thể dỗ dành. Điều phụ nữ muốn là được cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu.

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Điều phụ nữ muốn là được cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn được yêu, là muốn đàn ông hiểu họ từng vất vả mà không nỡ để họ thương tổn. Họ muốn đàn ông hiểu vì họ yếu đuối nên đừng để họ cô đơn, vì họ nhạy cảm mà đừng để họ phải nghi ngờ, ghen tuông. Và họ muốn đàn ông hiểu tình yêu là phải giữ gìn và bồi dưỡng. Không phải chỉ một người muốn nghe mà người kia cứ im lặng. Cũng không phải chỉ một người vun đắp còn một người thì làm lơ.

Phụ nữ khi được thấu hiểu sẽ rực rỡ như đóa hoa gặp ánh mặt trời. Đàn ông bản lĩnh sẽ hiểu người phụ nữ của mình cần gì. Đàn ông tử tế sẻ chia thì người phụ nữ đi cùng cũng xinh đẹp, rạng ngời.

Phụ nữ cần được để tâm

Với phụ nữ, cảm giác cô đơn là thứ thuốc đầu độc họ “chết mòn” cả đời. Phụ nữ không cần điều gì khoa trương, xa xỉ, họ chỉ cần được đàn ông để tâm, chú ý, thay vì lúc nào cũng phải hỏi đàn ông đang làm gì, ở đâu, có về nhà không.

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Phụ nữ không cần điều gì khoa trương, xa xỉ, họ chỉ cần được đàn ông để tâm, chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Điều phụ nữ cần là một cái nắm tay khi họ thấy mệt mỏi. Họ muốn đàn ông để ý hôm nay họ đã gặp chuyện gì, họ buồn vui thế nào, có khỏe hay không. Họ muốn đàn ông chú ý bộ dạng của họ hôm nay rực rỡ hay héo úa. Họ muốn ánh mắt đàn ông đặt lên người họ lâu một chút, để họ thấy yên tâm, thấy mình vẫn được quan tâm.

Chỉ cần có vậy, phụ nữ mỗi ngày sẽ thấy bình yên và hạnh phúc hơn, chỉ vì được người mình yêu thương để tâm.

Phụ nữ cần sự tự nguyện của đàn ông

Nhiều người đàn ông cứ nói: “Em muốn gì cứ nói để anh biết”. Nhưng ý nghĩa của chân tình đâu phải là một bài giảng cần được dạy và làm theo. Chân tình xuất phát từ sự tự nguyện. Có những việc chỉ cần để tâm là sẽ có thể làm vì đối phương. Có những chuyện nếu đàn ông tự nguyện, phụ nữ sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Phụ nữ đơn giản lắm, họ chỉ cần sự tự nguyện của đàn ông khi yêu.

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Phụ nữ đơn giản lắm, họ chỉ cần sự tự nguyện của đàn ông khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Có nghĩa là, thay vì phụ nữ cứ phải mở lời hỏi anh đi đâu, làm gì, đàn ông sẽ tự nguyện báo trước để họ khỏi lo lắng hay nghi ngờ. Hay thay vì để phụ nữ phải ghen tuông trong hờn giận và nước mắt, đàn ông nên tự nguyện tránh xa những người phụ nữ lạ. Hoặc thay vì để phụ nữ nhắc nhở quá nhiều lần những việc họ không thích, sao đàn ông không vì để ý tâm tình của họ mà dần thay đổi?

Phụ nữ không ai thích nói nhiều, hay mở lời đòi hỏi, trách móc. Họ chỉ cần người đàn ông bên cạnh vì thấu hiểu, để tâm mà tự nguyện khiến họ yên lòng, làm họ hạnh phúc.

Suy cho cùng, điều phụ nữ muốn là đàn ông có trăm ngàn thứ phải cân nhắc nặng nhẹ trong đời thì chỉ cần xem họ là duy nhất không thể thay thế. Dâng hiến cho phụ nữ sự ưu tiên, sự chân thành, họ sẽ tình nguyện cho đàn ông bất cứ thứ gì họ có.

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