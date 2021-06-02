8 tố chất vàng biến phụ nữ bình thường thành 'mỹ nhân vạn người mê'

Phụ nữ yêu 02/06/2021 12:29

Phụ nữ khôn ngoan biết cách để mình tỏa sáng theo cách riêng. Không vay mượn của ai mà người phụ nữ sẽ tự trao dồi, tự làm mình trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn trong mắt người khác nhờ các tố chất vàng sau đây.

Muốn trở thành mỹ nhân vạn người mê, phụ nữ khôn ngoan phải biết được 8 tố chất vàng này để trau dồi thêm cho bản thân mình.

Thông minh

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ thông minh thường thu hút người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà quyến rũ không chỉ chăm chút vẻ ngoài mà còn trau dồi trí tuệ. Vì sự thông minh sẽ giúp bạn thu hút được ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Không cần phải lượn lờ hay cố gây sự chú ý, bạn cũng sẽ trở nên quyến rũ khiến phụ nữ ngưỡng mộ, đàn ông say mê.

Có đam mê

Đàn bà phải có đam mê riêng của mình. Đừng dại vì lời nói của một người mà vội bỏ hết sở thích. Đừng bao giờ tin vào câu “ở nhà anh nuôi” của đàn ông mà nghiêng ngả. Vì khi ở nhà nội trợ, bạn sẽ bị xem thường và sống vô cùng tủi nhục.

Duyên dáng

phu nu khon ngoan 2
Sự duyên dáng của bạn sẽ khiến đàn ông đổ gục - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà duyên dáng luôn thu hút được sự chú ý của thiên hạ. Bạn nên nhớ trang phục không cần quá đắt đỏ hay hàng hiệu. Chỉ cần bạn ăn nói đúng chuẩn mực, hành động vừa phải không lố lăng sẽ khiến đàn ông đổ gục.

Hài hước

Sự hài hước, nói chuyện duyên dáng của bạn sẽ khiến nhiều người muốn đến gần. Khi bạn cởi mở, vui vẻ sẽ gây ấn tượng với người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn sẽ là thỏi nam chân hút mọi người, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Thân thiện

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ thân thiện luôn khiến người khác yêu quý - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thu hút nhất khi thân thiện, chủ động bắt chuyện với người khác với thái độ chân thành nhất. Ai cũng thích một người dễ dàng nói chuyện, cười tươi với người khác. Chứ không phải người lúc nào cũng xụ mặt, khó ăn khó ở không ai dám đến gần.

Lạc quan

Cuộc sống có nhiều chuyện khó khăn xảy ra mà bạn không thể ngờ đến. Chẳng ai có đủ tinh thần để lạc quan, tươi tắn. Nhưng nếu bạn luôn cười tươi trước mọi sóng gió, chắc chắn bạn sẽ trở thành phụ nữ vạn người mê, quyến rũ được người khác dù ở bất cứ nơi đâu.

Hương thơm

phu nu khon ngoan 4
Phụ nữ phải có mùi hương đặc trưng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ dáng vẻ bề ngoài, hay cách ăn nói, hương thơm toát ra trên cơ thể của bạn cũng sẽ đốn gục được người khác. Vì vậy hãy chăm chút cơ thể, dưỡng da để bản thân lúc nào cũng tỏa ra mùi hương đặc trưng khiến ai cũng muốn gần gũi.

Không tìm kiếm sự chú ý

Người đàn bà dại luôn cố gắng thu hút sự chú ý của người khác. Người khôn ngoan chẳng cần cố gắng cũng toát ra được khí chất vốn có của bản thân. Họ không ăn mặc lố lăng để lôi kéo sự chú ý mà sẽ hành động, nói chuyện để thể hiện thần thái của mình.

7 dấu hiệu của một người đàn ông mắc kẹt trong hôn nhân không hạnh phúc

7 dấu hiệu của một người đàn ông mắc kẹt trong hôn nhân không hạnh phúc

Không phải ai cũng có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Dưới đây là 7 dấu hiệu của một người đàn ông không hạnh phúc trong hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách làm vợ thông minh kiểu phụ nữ thông minh cách đàn bà thông minh giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này