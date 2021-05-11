3 'chỗ to' là vũ khí tối thượng khiến chồng ‘nghiện’ vợ, mê đắm ngày đêm

Phụ nữ yêu 11/05/2021 11:16

Phụ nữ khôn ngoan có 3 điều dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết tự làm "to" ra. Đó là vũ khí tối thượng giúp bạn níu chặt trái tim đàn ông trong tay, khiến anh ấy mê đắm, không ngó nghiêng nơi khác.

Túi tiền

Không thể phủ nhận, phụ nữ khôn ngoan biết túi tiền của bản thân hay gia đình càng đầy ắp thì càng được sự nể trọng từ chồng. Phụ nữ kiếm được tiền nhiều, biết cách cư xử khéo léo với chồng thì càng khiến chồng yêu thương. Phụ nữ biết cân đo đong đếm chi tiêu trong gia đình, không tiêu hoang phí, tích góp dự liệu cho tương lai luôn có được chồng quý trọng.

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Một người vợ khôn ngoan sẽ tự chủ tài chính, có một khoản dự phòng riêng cho mình, cũng đóng góp đủ nhiều cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan sẽ tự chủ tài chính, có một khoản dự phòng riêng cho mình, cũng đóng góp đủ nhiều cho gia đình. Họ càng biết giữ tiền của chồng, có được lòng tin tuyệt đối từ chồng. Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân nhưng một người vợ thông minh sẽ khôn khéo để vuông tròn chuyện này, khiến chồng vừa tin tưởng, tôn trọng, vừa yêu thương hết mực.

Đôi tai lắng nghe, thấu hiểu

Phụ nữ biết lắng nghe không chỉ được chồng trân quý mà còn dễ gặp được nhiều nhân duyên tốt đẹp. Căn bản, biết lắng nghe là một nét tính cách duyên dáng thu hút người khác của phụ nữ. Gặp được người phụ nữ biết lắng nghe cho người khác cảm giác thoải mái, được tôn trọng.

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Trong gia đình, một người người phụ nữ khôn khéo, thấu tình đạt lý, biết lắng nghe luôn giữ vị trí cao - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, một người người phụ nữ khôn khéo, thấu tình đạt lý, biết lắng nghe luôn giữ vị trí cao. Không chỉ chồng mà người thân trong gia đình đều cảm thấy cần họ. Họ cho người khác điểm tựa khi gặp khó khăn. Họ cũng là người giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình.

Trong đời sống vợ chồng, người vợ biết lắng nghe sẽ giữ được vị trí vừa là bạn đời, vừa là tri kỷ của chồng. Đàn ông sẽ không ngại chia sẻ những chuyện khó nói, cảm thấy thoải mái như có vợ là người bạn để họ tâm tình bất kì chuyện gì. Đàn ông luôn cảm thấy may mắn và sợ đánh mất người vợ thế này.

Trái tim bao dung

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Nét đẹp nhất của phụ nữ là có lòng bác ái, một trái tim giàu bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Nét đẹp nhất của phụ nữ là có lòng bác ái, một trái tim giàu bao dung. Sự bao dung của họ khiến đàn ông cảm kích và quý trọng. Vì họ có cách cư xử ôn hòa với mọi người, mọi chuyện. Họ không chấp nhặt, để bụng, càng không bắt lỗi người khác. Họ nhìn vào cái tốt của bất kì ai để đối đãi, cư xử. Họ bao dung với khuyết điểm của chồng con, người thân.

Nhưng sự bao dung của người vợ thông minh không khiến đàn ông cậy dựa, lợi dụng. Họ bao dung với sự khôn khéo, thể hiện vị thế của người có tâm thế hơn người và nhân cách khác biệt. Khi đối diện với sự phản bội, kiểu phụ nữ này lại càng khiến đàn ông nể sợ. Họ tha thứ bằng cách từ bỏ, bao dung cho sự thay lòng đổi dạ của đàn ông. Nhưng chính sự bao dung đó lại càng khiến đàn ông hối hận, dằn vặt.

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Một người phụ nữ khôn ngoan có thể dung mạo bình thường nhưng vị thế thì không tầm thường trong lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan có thể dung mạo bình thường nhưng vị thế thì không tầm thường trong lòng chồng. Họ luôn giữ những điểm mấu chốt để giữ trái tim, sự tôn trọng tuyệt đối từ đàn ông. Bởi chỉ cần nắm giữ được những điều đó, đàn ông dù đi đâu, làm gì cũng muốn trở về, vẫn luôn xem vợ là đặc biệt không thể thay thế.

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